TV Neerstedt geht nach 16:14-Pausenführung beim 28:39 in Uelsen die Kraft aus

Von: Jürgen Prütt

Aktuell in starker Verfassung: Neerstedts Spielmacherin Celina Struß gelangen in Uelsen zehn Treffer. © Tamino Büttner

Neerstedt – Zur Halbzeit schnupperten die abstiegsgefährdeten Oberliga-Handballerinnen des TV Neerstedt im Auswärtsspiel bei der SG Neuenhaus/Uelsen an einer faustdicken Überraschung. Trotz der 16:14-Pausenführung ging es für die Crew von Cordula Schröder-Brockshus mit einer empfindlichen 28:39-Pleite zurück in die Gemeinde Dötlingen. „Wir hatten einige angeschlagene Spielerinnen dabei. In der zweiten Halbzeit hat die Kraft nicht mehr gereicht“, stellte Neerstedts Trainerin fest.

Am Donnerstag hatte Cordula Schröder-Brockshus noch um die Einsätze von Rieke von Seggern, Leonie Voigt und Sharleen Siemers gebangt. Torhüterin von Seggern und Rechtsaußen Voigt konnten in Uelsen auflaufen, während Rückraumspielerin Siemers passen musste.

Neerstedts Übungsleiterin setzte zunächst auf eine 3:2:1-Abwehr. Mitte der ersten Halbzeit stellte sie auf eine 6:0-Formation um. „Die Schiedsrichter haben die Schrittregel nicht so konsequent ausgelegt. Mit der offensiven Abwehr wurde es dann immer schwieriger gegen die zweikampfstarken Spielerinnen der SG“, befand Cordula Schröder-Brockshus. Mit der defensiveren Deckungsvariante habe es fortan „ganz gut geklappt“, erläuterte die 29-Jährige. Celina Struß glich in der 21. Spielminute zum 12:12 aus. Anna Rippe traf für den Tabellenelften zwei Sekunden vor der Halbzeitsirene zum 16:14.

Der K. o. kam dann kurz nach Beginn des zweiten Abschnitts. „Wir bekommen keinen Zugriff mehr und laufen schnell hinterher“, schilderte Cordula Schröder-Brockshus die Phase ab Minute 38. Als Nadja Kunz auf 20:21 verkürzt hatte, hatten die Gäste ihr Pulver verschossen. Mit zunehmender Spieldauer schwanden die Kräfte, und die SG Neuenhaus/Uelsen zog bis auf 33:23 (49.) davon. „Wir haben uns dann förmlich ergeben“, sah Cordula Schröder-Brockshus die Felle davonschwimmen.

Am Ende kam der TV Neerstedt in der Grafschaft Bentheim – wie in den Vorjahren – nicht um eine deutliche Abfuhr herum. Bereits im Vorfeld hatte die Trainerin der Grün-Weißen so eine Ahnung. Die SG Neuenhaus/Uelsen sei „nicht unbedingt unser Lieblingsgegner“, meinte sie.

Am kommenden Sonntag, 5. März, 15 Uhr, steht für das Team um die aktuell formstarke Spielmacherin Celina Struß (10/5 Tore) eine weitere Auswärtspartie an. Es geht zum Tabellensechsten ATSV Habenhausen. Beim 28:30 im Hinspiel hatten sich beide Teams bis in die Schlussphase ein Duell auf Augenhöhe geliefert.

Stenogramm SG Neuenhaus/Uelsen – TV Neerstedt 39:28 (14:16) SG Neuenhaus/Uelsen: Helmer - Wolterink (2), C. Holtvlüwer (5/4), Buscher (4/3), Meier (1), Brink (3), Gosink (2), Berentzen (1), Berkau (4), Zwafink (2), Lefers (4), Esmann (10/3), Mers (1) TV Neerstedt: von Seggern, Huntemann - K. Stuffel (2), Storck, Kunz (7), Hanuscheck (2), Struß (10/5), Windhorst, Maus (5), Sempert, Rippe (1), Voigt (1/1) Siebenmeter: SG 12/10, TVN 9/6 Zeitstrafen: SG 5, TVN 5 Schiedsrichter: Stefan De Vries/Michael Schwab