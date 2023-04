TV Neerstedt bangt vor Kellerduell gegen Werder Bremen II um Spielmacherin Celina Struß

Von: Jürgen Prütt

Der Ellenbogen macht Probleme: Neerstedts Spielmacherin Celina Struß konnte in dieser Woche nicht trainieren. Ihr Einsatz steht auf der Kippe. © Tamino Büttner

Neerstedt – Sechs Spieltage vor Saisonende stehen die Oberliga-Handballerinnen des TV Neerstedt knapp über der roten Zone. Damit das auch so bleibt, sollten die Grün-Weißen an diesem Samstag, 17 Uhr, in eigener Halle gegen den SV Werder Bremen II tunlichst punkten.

Obwohl der Tabellenzwölfte auswärts in dieser Saison noch ohne Sieg ist und die Gastgeberinnen aus der Gemeinde Dötlingen das Hinspiel in Bremen mit 30:28 gewonnen haben, sieht Neerstedts Trainerin Cordula Schröder-Brockshus ihre Crew nicht in der Favoritenrolle. „Bei Werder haben sich die jungen Spielerinnen gut entwickelt“, verdeutlicht die 30-Jährige und verweist zudem auf die personellen Möglichkeiten der Zweitliga-Reserve.

In der Abwehr will Cordula Schröder-Brockshus den Fokus auf die linke Seite legen. „Werder hat in Esmeralda Miguel und Melissa Steinhoff zwei starke Linkshänderinnen. Die haben wir im Hinspiel nur schwer unter Kontrolle bekommen“, verdeutlicht Neerstedts Trainerin. Den Erfolg in der Klaus-Dieter-Fischer-Halle machten Nadja Kunz, Celina Struß und Alina Windhorst mit einem Dreierpack perfekt, nachdem ihr Team 69 Sekunden vor dem Ende noch mit 27:28 zurückgelegen hatte. Auf der Bank vertrat damals Co-Trainer Felix Hennken seine beruflich in Indien weilende „Chefin“.

Zu einer Baustelle könnte in dem Kellerduell beim TV Neerstedt die Spielmacherposition werden. Cordula Schröder-Brockshus bangt vor der wichtigen Partie noch um Celina Struß. Neerstedts Mittelangreiferin und mit 95 Treffern zweitbeste Werferin plagt sich mit einer Ellenbogenverletzung herum. „Celina hat eine Woche nicht trainiert. Sie kann ihren Arm nicht richtig durchdrücken und hat Schmerzen beim Wurf“, berichtet Cordula Schröder-Brockshus. Ansonsten hat sie keine personellen Sorgen.

Offen ist weiterhin, ob der drittletzte Tabellenplatz am Ende der Saison zum direkten Klassenerhalt reicht. Sollten der VfL Stade und der SV Altencelle – beide Teams aus dem Bereich des Handballverbandes Niedersachsen-Bremen (HVNB) kämpfen in der 3. Liga in der Relegation gegen den Abstieg – in die Oberliga runterkommen, dann müssten die Drittletzten der Staffeln Nordsee und Niedersachsen einen fünften Absteiger ausspielen. „Das bleibt spannend“, prophezeit Cordula Schröder-Brockshus. Der TV Neerstedt hat noch jeweils drei Heim- und Auswärtsspiele. Mit dem SV Werder Bremen II, dem TV Dinklage und der HSG Osnabrück kommen drei direkte Rivalen nach Neerstedt.