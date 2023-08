Wildeshauserinnen zeigen im Landkreisderby die geforderte Reaktion

Ella Kramer gelingt Treffer der Marke „Tor des Monats“

Aus 40 Metern erfolgreich: Wildeshausens Abwehrchefin Ella Kramer erzielte einen Treffer der Marke „Tor des Monats".

Wildeshausen – Wumms! Die Kritik von Trainer Carsten Mirbach nach der 0:3-Auftaktniederlage beim TV Dinklage hatte gesessen. Im Landkreisderby gegen Aufsteiger TSV Ganderkesee zeigten die Bezirksliga-Fußballerinnen des VfL Wildeshausen nun die geforderte Reaktion und fuhren mit dem 2:1 (1:0)-Erfolg die ersten drei Punkte der neuen Saison ein.

„Diesmal haben wir von der ersten Minute an das gemacht, was wir uns vorgenommen hatten“, freute sich Mirbach. Er hatte seine Crew in einer 3-5-2-Formation aufs Feld geschickt, die trotz der Hitze gut verschob und den Gästen keine Lücken bot. Die Dreierkette mit Laura Sophie Clasen, Ella Kramer und Amelie Brünjes funktionierte tadellos. Vorne spielten sich die Krandel-Kickerinnen auch einige Chancen heraus. Schließlich war es Leni Gutsche, die von außen in den Strafraum zog und überlegt zum 1:0 abschloss (15.).

In der zweiten Halbzeit kam Ganderkesee besser ins Spiel. Doch dann verpasste Ella Kramer dem Neuling mit einem Treffer der Marke „Tor des Monats“ einen weiteren Dämpfer: Nach einem Ballgewinn in der eigenen Hälfte marschierte die VfL-Abwehrchefin los und überwand TSV-Keeperin Nikola Hellbusch aus gut und gerne 40 Metern zum 2:0 (52.).

„Ich hatte gehofft, dass uns das Tor mehr Sicherheit gibt“, erklärte Mirbach. Stattdessen musste seine Elf den hohen Temperaturen Tribut zollen. Dadurch hatte Lila Vedder einmal zu viel Platz und konnte zum 1:2 verkürzen (66.). Mehrfach kam das Team von TSV-Coach Robin Ramke dem Ausgleich nahe. „Letztlich ist der Dreier glücklich für uns. Ganderkesee hätte einen Punkt verdient gehabt. Aber natürlich nimmt man einen Derbysieg gerne mit“, sagte Mirbach, der sich über die deutliche Steigerung freute.