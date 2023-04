Elfmeter trainieren? Ein Unding für Beckeln

Von: Cord Krüger

Findet er die Lücke? Im morgigen Kreispokal-Viertelfinale gegen Wardenburg dürfen sich Niklas Fortmann (Mitte) und der Harpstedter TB auf ein intensives Heimspiel einstellen. © Tamino Büttner

Zwei Fußballteams aus der Samtgemeinde Harpstedt haben heute Abend die Chance aufs Halbfinale im Kreispokal: Um 19.30 Uhr empfängt der Kreisliga-Zweite Harpstedter TB im Viertelfinale den -dritten VfR Wardenburg. Zeitgleich treten die Beckeln Fountains beim Sechsten Jahn Delmenhorst zum nächsten Kreisliga-internen Cup-Duell an.

Harpstedter TB – VfR Wardenburg (heute, 19.30 Uhr): Als Thorsten Graf diesen Skiurlaub gebucht hatte, wusste er noch nichts von der Ansetzung jener Runde der letzten Acht. Der 52-Jährige, seit der Winterpause Coach des HTB, hat allerdings volles Vertrauen in seinen Co-Trainer Andreas Nowotnick, der am Mittwoch auf dem Platz an der Schule die alleinige Verantwortung hat. „Ich habe Wardenburg am Sonntag in Achternmeer aber noch einmal beobachtet“, schildert Graf. Sein Eindruck nach dem 2:0-Sieg: „Es ist eine kampfstarke Mannschaft, die eine enorme Laufbereitschaft an den Tag legt. Die Zuschauer dürfen also ein intensives Spiel erwarten.“

Eines, in dem HTB-Torwart Henrik Reineberg wegen seines ausgekugelten Fingers noch zusehen muss. Für ihn rückt David Wehrenberg zwischen die Pfosten. Abwehrakteur Moritz Bätcher hat hingegen seine Erkältung auskuriert. „Wir werden bei ,Mo’ aber kein Risiko eingehen, denn in der nächsten Woche geht es für uns um die Big Points“, schildert Graf mit Blick auf die Kreisliga-Duelle am Dienstag, 11. April, beim FC Huntlosen und den „Gipfel“ seines Tabellenzweiten am Freitag, 14. April, ab 19.30 Uhr gegen Spitzenreiter Munderloh. „Andererseits soll das nicht heißen, dass wir den Pokal auf die leichte Schulter nehmen – nur unser Fokus liegt momentan eben auf der Liga“, erklärt Graf.

Für heute passen muss neben dem beruflich unabkömmlichen Timo Höfken auch Ole Volkmer, der wegen seiner Kniebeschwerden noch einen MRT-Termin hat. „Seine Schmerzen klingen aber langsam ab, sodass wir nicht mehr von einem Kreuzbandriss ausgehen“, gibt Graf zumindest Teilentwarnung.

TV Jahn Delmenhorst – Beckeln Fountains (heute, 19.30 Uhr): Bisher kreuzten sich nicht allzu oft die Wege beider Teams. Im Hinspiel der aktuellen Kreisliga-Saison hat Aufsteiger Beckeln aber „ordentlich einen mitbekommen“, erinnert sich Fountains-Trainer Matthias Büsing an die 1:7-Packung vom 30. September mit Dreifach-Torschütze Marc Pawletta. Lieber erinnert sich „Jupp“ zurück an das Pokalspiel exakt zwei Jahre zuvor mit dem Erfolg im Pokal: „Da haben wir Delmenhorst niedergerungen“, sagt er über das 4:3 nach anfänglichem 0:2-Rückstand. Die Gabe, Partien derart zu drehen, haben sich die Fountains bewahrt – wie sie zuletzt am Freitag beim 5:3 gegen den TSV Ganderkesee bewiesen. Auch hier lagen sie 0:2 zurück, ehe Kian Töllner per Doppelpack auf 2:2 stellte und später noch das vorentscheidende 4:2 besorgte. Am Mittwoch allerdings fehlt der Matchwinner definitiv, weil er beruflich in Kopenhagen eingespannt ist. „Darüber hinaus habe ich bestimmt noch zehn personelle Fragezeichen – die meisten davon arbeitsbedingt“, schildert Büsing. Genaueres wollte er gestern Abend im knapp einstündigen Abschlusstraining klären. „Dann sehen wir, ob noch jemand aus dem Ganderkesee-Spiel angeschlagen ist, belassen es aber bei einer lockeren Einheit.“

Das Üben von Elfmetern zählt dann übrigens nicht zu den Inhalten, wie „Jupp“ klarstellt: „Das haben wir einmal gemacht – und dabei hat sich unser damaliger Keeper Till Gralheer so schwer verletzt, dass er wochenlang ausfiel. Seitdem haben die Jungs diesbezüglich eine Art Phobie“, verrät Beckelns Coach.

Stattdessen setzt er in Delmenhorst mal wieder auf die Physis: „Fußballerisch und von der Breite im Kader können wir nicht mit allen mithalten, aber mit Kampf, Willen und Laufbereitschaft gleichen wir oft einiges aus. Und diese Tugenden könnten bei den vielleicht schwierigen Bodenverhältnissen am Mittwoch entscheidend sein“, hofft Büsing.