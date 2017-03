El-Hourani bangt um seine Stützen

Gr. ippener/dötlingen - Immerhin zwei Kreisliga-Spiele der Clubs aus dieser Region scheinen an diesem Wochenende nicht gefährdet – dank der Kunstrasenplätze des TSV Großenkneten, der heute Abend Aufsteiger TSV Ippener empfängt, und in Berne, wo am Sonntag der TV Dötlingen antreten muss.

TSV Großenkneten - TSV Ippener (heute, 20.00 Uhr/Hinspiel: 1:3): Die ersten zwei Pflichtspiele unter dem neuem Trainer Chawkat El-Hourani hatten dem TSV Ippener nichts Zählbares eingebracht. „Aber da war ich noch gar nicht richtig da“, erinnert der Coach an seine kurzzeitige Verpflichtung. Dennoch verlor der Aufsteiger Ende November gegen den Tabellendritten TSV Ganderkesee und beim starken Zweiten VfR Wardenburg nur knapp mit 1:2. Klar, dass El-Hourani vom heutigen Auftritt auf Großenkneter Kunstrasen mehr erwartet: „ Das ist quasi mein erstes richtiges Spiel als Trainer dieser Mannschaft“, sagt er. Mit der Wintervorbereitung ist der ehrgeizige Übungsleiter aber alles andere als zufrieden: „Bis auf eine Ausnahme sind alle unsere Testspiele ausgefallen, wir konnten fast nur in der Halle trainieren und waren nur zum Laufen draußen. Ich weiß noch gar nicht, wo wir stehen.“

Zudem bangt der TSV-Trainer um die Einsätze einiger Leistungsträger. Verletzt fehlt ihm niemand, aber Stützen wie Offensivmann Miki Blümel arbeiten im Schichtdienst. „Ich hoffe, dass ich ihn und ein paar weitere Spieler für diesen Abend frei bekomme“, sagt El-Hourani.

Ahlhorner SV - Harpstedter TB (Samstag, 16.00 Uhr): Jörg Peuker kennt die Ahlhorner Anlage aus seiner Zeit als ASV-Coach noch bestens – jedenfalls so gut, als dass er ein Duell auf dem Hauptplatz fast schon ausschließt. „Wenn wir aber auf dem Nebenplatz spielen dürften, könnte es klappen“, sagt er über das Geläuf, das mehr Wasser vertragen kann. In diesem Fall hofft er, dass seine Männer ihre Chancen im Vergleich zum nach einer Stunde abgebrochenen Test beim TuS Lutten (wir berichteten) effizienter nutzen. Für die Defensive mahnt er eine geringere Fehlerquote an.

SVG Berne - TV Dötlingen (Sonntag, 15.00 Uhr/Hinspiel: 2:1): Markus Welz ist skeptisch. „Auf Kunstrasen haben wir in dieser Liga immer Klatschen bekommen“, erinnert der TVD-Trainer an die Niederlagen in Großenkneten und Huntlosen: „Solch ein Untergrund scheint uns nicht zu liegen.“ Allerdings gingen beide Freundschaftsspiele während des USA-Trainingslagers auf Kunstrasen über die Bühne, „und das hat uns etwas Sicherheit gegeben.“ Auch sonst bezeichnete er die Vorbereitung als „gar nicht schlecht: Wir haben einiges im Ausdauerbereich gemacht und konnten auf dem Neerstedter Schulsportplatz trainieren, so dass ich meine, dass die Mannschaft körperlich fit ist.“ Für Johannes Ullerich gilt das noch nicht. Er befindet sich viereinhalb Monate nach seiner Schambeinentzündung zwar wieder im Mannschaftstraining, „aber vielleicht werden wir ihn noch zwei Wochen schonen“, schildert Welz. Auch für seinen Sohn Lukas Welz käme drei Monate nach seinem zweiten Muskelbündelriss ein Einsatz noch zu früh. Zudem müssen die Dötlinger wohl auf Alec Lüdemann verzichten, der in Abitur-Vorbereitungen steckt. - ck