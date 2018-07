Einsatzgarantie für Cording und Rykena

Ahlhorn/Brettorf - Vor dem letzten Spieltag der Punktrunde mussten die Erstliga-Faustballer des TV Brettorf und Ahlhorner SV wie alle anderen Teams nochmal eine dreiwöchige Pause einlegen. „Ob das so viel Sinn macht, sei mal dahin gestellt“, sagt ASV-Coach Karsten Bilger. Nachdem die Europapokalwettbewerbe und die U 18-Weltmeisterschaft gespielt sind, kann es nun endlich weitergehen im Programm.

TV Voerde – Ahlhorner SV (Sonntag, 11 Uhr): Als Ausrichter haben die Ahlhorner die Teilnahme an der deutschen Meisterschaft sicher in der Tasche. Bei der Endrunde an der heimischen Katharinenstraße wird der ASV am Sonnabend, 18. August, im Qualifikationsspiel auf den Süd-Zweiten TSV Calw treffen. So viel ist bereits sicher. Fest steht jedoch auch, dass die Ahlhorner „von der Punktausbeute die schlechteste Saison in der jüngsten Vergangenheit“ gespielt haben, wie Bilger zugeben muss. Von neun Partien hat seine Crew ganze drei gewonnen, so dass für den Tabellenvierten lediglich 6:12 Zähler zu Buche stehen. Zuletzt setzte es fünf Pleiten in Folge. In den vergangenen drei Begegnungen konnte der ASV nur zwei Sätze für sich entscheiden. Nun wollen die Mannen um Tim Albrecht unbedingt in die Erfolgsspur zurückfinden. Der Kapitän dürfte dabei besonders motiviert sein: Am vergangenen Wochenende nominierte Bundestrainer Olaf Neuenfeld den 25-Jährigen für seinen EM-Kader. „Das ist für uns der letzte Härtetest. Es wird Zeit, dass wir uns in DM-Form bringen“, mahnt Bilger, der auf seine beruflich verhinderten Angreifer Sören Dahms und Rafael Drenske verzichten muss. Voerde rechnet sich ebenfalls noch Chancen auf die DM-Teilnahme aus. Dazu muss der Tabellendritte aber gegen den ASV gewinnen und zudem auf einen Ausrutscher des zweitplatzierten VfL Kellinghusen beim amtierenden deutschen Meister VfK 01 Berlin hoffen.

TV Brettorf – TSV Hagen 1860 (Sonntag, 11 Uhr): Mit dem jüngsten 5:2-Erfolg über den TK Hannover haben die Brettorfer den Klassenerhalt bereits perfekt gemacht. Somit ist das Team von Trainer Klaus Tabke vor dem Saisonkehraus bereits gänzlich sorgenfrei. Während die Abwehrspieler Marcel Osterloh und Tom Hartung bei der U 18-WM im US-amerikanischen Roxbury im Einsatz waren und dort die Silbermedaille gewannen, gab Tabke seinen übrigen Akteuren eine Woche trainingsfrei. „Am Dienstag haben wir angefangen, uns auf Hagen vorzubereiten“, berichtet der Coach. Die WM-Fahrer Hartung und Osterloh sollen an diesem Sonnabend wieder in der Heimat eintreffen und auch gegen den Tabellensechsten im Kader stehen. Tabke will jedoch zunächst „die Leute einsetzen, die in dieser Saison nicht so viel gespielt haben“. Neben Defensivmann Moritz Cording erhält auch Hauke Rykena eine Einsatzgarantie: „Für Hauke ist es im Hinblick auf die U 21-Europameisterschaft wichtig, Spielpraxis zu sammeln.“ - mar