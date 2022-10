TV Neerstedt muss beim Oberliga-Zweiten MTV Tostedt antreten

Von: Jürgen Prütt

Einsatz fraglich: Neerstedts Torhüterin Sina Huntemann plagt sich mit einer Grippe herum. © Tamino Büttner

Neerstedt – So schnell kann es gehen: Nach den beiden Heimpleiten gegen die SG Neuenhaus/Uelsen (19:30) und den ATSV Habenhausen (28:30) finden sich die Oberliga-Handballerinnen des TV Neerstedt in der Tabelle auf dem vorletzten Platz wieder. An diesem Sonnabend, 17 Uhr, gastieren die Grün-Weißen beim Tabellenzweiten MTV Tostedt.

29:21 und 22:35 – so lauteten im Vorjahr aus Sicht des TV Neerstedt die Ergebnisse gegen den MTV Tostedt. In der Sporthalle an der Schützenstraße habe ihre Mannschaft eine „katastrophale Leistung“ abgeliefert, erinnert sich Cordula Schröder-Brockshus. Es sei ein „rabenschwarzer Tag“ gewesen. Vor dem Wiedersehen gibt sich die 29-Jährige betont entspannt. „Tostedt ist in dieser Saison zu Hause noch ungeschlagen. Wir gucken einfach mal, was so geht.“

Im Wesentlichen, erklärt Cordula Schröder-Brockshus, sei der MTV mit dem Kader aus dem Vorjahr unterwegs. „Wir müssen deren Tempospiel unterbinden und ein Augenmerk auf die Achse Justine Daniel/Natalie Mencke/Friederike Kröger haben.“ Die Gäste wollen die „positiven Phasen“ aus den bisherigen Auftritten mitnehmen, kündigt ihre Trainerin an: „Immerhin sind wir auswärts noch ungeschlagen, und gegen Habenhausen haben wir zuletzt eine richtig gute erste Halbzeit gespielt.“

Mit Fragezeichen sind beim TV Neerstedt noch die Einsätze von Katharina Stuffel, Sina Huntemann und Leonie Voigt versehen. Rückkehrerin Stuffel und Torfrau Huntemann plagen sich mit einer Grippe herum, während Linkshänderin Voigt am Wochenende – wie auch Co-Trainer Felix Hennken – an ihrer Trainer-C-Lizenz bastelt. Definitiv fehlen wird Jette Weiland. Anstelle der früheren Oldenburgerin, die ihr Studium in Köln aufgenommen hat, soll Celina Struß in der Rückraummitte die Fäden ziehen.