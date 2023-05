Verbandsligist TV Neerstedt hat trotz 24:29 bei Absteiger TSV Daverden den Klassenerhalt sicher

Von: Jürgen Prütt

Klassenerhalt gesichert: Trotz der Niederlage in Daverden hat der TV Neerstedt um Marvin Auffarth das Abstiegsgespenst vom Hof gejagt. © Sven Marquart

Neerstedt – Nach sechs Siegen in Folge hat es die Handballer des TV Neerstedt wieder einmal erwischt: Beim TSV Daverden kassierte der Verbandsligist eine 24:29 (13:13)-Niederlage. Richtig weh tut die Pleite gegen den Absteiger aber nicht. Weil die Eickener SpVg mit 27:28 gegen den OHV Aurich II verlor, haben die Männer aus der Gemeinde Dötlingen zwei Spieltage vor Saisonende den Klassenerhalt sicher. Den vierten Absteiger machen der VfL Fredenbeck II, der MTV Eyendorf, der ATSV Habenhausen II und die Eickener SpVg unter sich aus.

„Das ist schon Hardcore! Da hat man 25 Punkte auf dem Konto und muss bis drei Spieltage vor Saisonende noch um den Klassenerhalt bangen“, sagte Andreas Müller. Neerstedts Coach kann die finalen drei Wochen der Spielzeit mit den Partien gegen den Wilhelmshavener HV II (3. Juni) und beim ATSV Habenhausen II (10. Juni) nun lockerer angehen. Die Gegner der Grün-Weißen sind noch nicht durch: Die Reserve aus der Jadestadt liefert sich an der Tabellenspitze mit dem TV Schiffdorf und dem OHV Aurich II einen Dreikampf, während der ATSV noch gegen den Abstieg strampelt.

Zweimal Andrej Kunz und Marcel Reuter sorgten im vorletzten Auswärtsspiel der Saison für eine 3:2-Führung (9.) der Neerstedter. Den besseren Start hatten jedoch die als Absteiger feststehenden Hausherren – 2:0 (4.). In der Folge lieferten sich beide Teams in der Langwedeler Goldbachhalle ein ausgeglichenes Match. Vor der Halbzeit sei seine Crew durch die Schiedsrichter benachteiligt worden, monierte Müller. „Einige Situationen kann man so nicht pfeifen“, hatte der Bookholzberger vor den Treffern zum 13:13-Halbzeitstand Fouls gegen sein Team gesehen. „Da hatten wir Glück. Man hätte auch ebenso gut Freiwurf für den Gegner geben können“, pflichtete ihm Henning Meyer bei. „Dass wir vor der Pause wieder herankommen, war wichtig“, unterstrich Daverdens Interimscoach.

In der zweiten Hälfte gerieten die mit nur zehn Akteuren angereisten Neerstedter über 15:17 (37.) und 15:19 (39.) auf die Verliererstraße. In der Folge verpuffte auch eine doppelte Kurzdeckung gegen TSV-Linkshänder Lennat Fettin und Spielmacher Ole Fastenau.

In der neuen Saison wird es das Duell TV Neerstedt gegen TSV Daverden nicht wieder geben. Müller dürfte es Recht sein – schließlich verlor seine Crew die letzten vier Partien gegen den TSV allesamt. „Der eine oder andere hatte die Punkte daher schon im Vorfeld abgeschrieben“, meinte Müller.

Stenogramm TSV Daverden – TV Neerstedt 29:24 (13:13) TSV Daverden: Schmincke, Emigholz - Wilkens (6), Meisloh (5/4), Tielitz (2), Fromm (5), Bartels (2), Gätjen, Klimach, Fastenau (2), Koröde (1), Fettin (2), Wünsch (4) TV Neerstedt: Krause, Oltmanns - Schrader (3), Marcel Reuter (3), Hoffmann (4), Bruning (3), Schröder (1), Auffarth (4), Hülsmann (2), Kunz (4/3) Siebenmeter: TSV 6/5, TVN 3/3 Zeitstrafen: TSV 4, TVN 2 Schiedsrichter: Manfred Gardianczik/Jens Stammer