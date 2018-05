Bragula fordert vor dem Saisonfinale bei Eintracht Oldenburg mehr Entschlossenheit

Eine Frage des Willens

+ Felix Dittrich hütet im abschließenden Saisonspiel beim SV Eintracht Oldenburg erneut das Tor des VfL Wildeshausen. - Foto: Marquart

Wildeshausen - Sie haben es selbst in der Hand: Ein Sieg beim Absteiger SV Eintracht Oldenburg an diesem Freitag, 19.30 Uhr, würde den Bezirksliga-Fußballern des VfL Wildeshausen die Vizemeisterschaft bescheren. „Es ist eine Willensfrage: Was ist die Mannschaft bereit zu investieren, damit wir unser letztes Ziel erreichen?“, sagt VfL-Coach Marcel Bragula.