Eine 28:29-Niederlage, die dem TV Neerstedt „viel Mut“ macht

Von: Jürgen Prütt

Teilen

Brachte ihr Team auf einen Treffer heran: Anna Rippe (am Ball) erzielte 25 Sekunden vor Schluss das 28:29. © Tamino Büttner

Neerstedt – Beim 26:26 im Hinspiel hatten die Oberliga-Handballerinnen des TV Neerstedt gegen den TuS Jahn Hollenstedt in den letzten 50 Sekunden einen Zwei-Tore-Rückstand wettgemacht. Beim erneuten Aufeinandertreffen im Landkreis Harburg erlebte Neerstedts Trainerin Cordula Schröder-Brockshus nun fast ein Déjà-vu.

Aber eben nur fast: Nach dem 26:29-Rückstand brachten Leonie Voigt und Anna Rippe die Gäste bis auf einen Treffer heran. Ein Teilerfolg blieb den Grün-Weißen diesmal jedoch verwehrt. „Wir haben in den letzten 20 Sekunden bei sieben gegen sechs alles versucht. Nach einem Freiwurf lassen die Schiedsrichter dann aber zehn Sekunden die Uhr runterlaufen, und wir bekommen keinen Abschluss mehr hin“, ging es für Cordula Schröder-Brockshus und ihre Crew mit einer 28:29 (16:14)-Niederlage im Gepäck zurück in die Gemeinde Dötlingen.

Über die Niederlage sei sie natürlich enttäuscht, gab Cordula Schröder-Brockshus zu. Die Leistung ihrer Mannschaft mache aber „viel Mut“ für die kommenden Aufgaben im Abstiegskampf. „Treten wir in den Heimspielen gegen den TV Dinklage und die HSG Osnabrück auch so auf, dann ist mir nicht bange.“

Ihre Sieben habe zunächst gut in der Abwehr gestanden, befand die 30-jährige B-Lizenzinhaberin. „Wir bekommen vielleicht über den Kreis das eine oder andere Tor zu viel, machen es dafür aber gut gegen den starken Hollenstedter Rückraum mit Nele und Laura Nickel.“ Der Lohn für die Neerstedterinnen: die 16:12-Führung durch Leonie Voigt (26.). „Dann werfen wir ein paar Mal leichtfertig den Ball weg und verpassen damit einen höheren Vorsprung zur Halbzeit“, war das 16:14 zur Pause aus Sicht von Cordula Schröder-Brockshus eher schmeichelhaft für die Gastgeberinnen.

In der zweiten Hälfte rächte sich der kleine Durchhänger des TV Neerstedt dann schnell. Keine sechs Minuten benötigte der TuS Jahn Hollenstedt, um auszugleichen – 19:19 (36.). Beim 28:23 (53.) schien der Tabellenfünfte endgültig seiner Favoritenrolle gerecht zu werden. Doch die Gäste bewiesen Moral und kamen noch einmal zurück. „Wir haben in der 3:2:1-Deckung extrem offensiv verteidigt und hatten einige Ballgewinne“, schilderte Cordula Schröder-Brockshus.

Am kommenden Samstag, 29. April, 17 Uhr, steht für den Tabellenelften das wichtige Heimspiel gegen den TV Dinklage an. Das Schlusslicht hat durch den 24:19-Erfolg gegen die HSG Hude/Falkenburg ein Lebenszeichen im Abstiegskampf gesendet und ist im Klassement bis auf drei Punkte an den TV Neerstedt herangerückt.

Stenogramm TuS Jahn Hollenstedt – TV Neerstedt 29:28 (14:16) TuS Jahn Hollenstedt: Schwarz, Hahn - Rademacher, Hauschild (2), Thürnau (4), Schillgalies (2), Hasemann (4/1), N. Nickel (6), L. Nickel (3), Hartmann (2/2), Leun (4), Bade, Kroeger (1), Hermann (1) TV Neerstedt: von Seggern, Huntemann - K. Stuffel (2), Storck, Mathieu, Kunz (8/2) Hanuscheck (1), Struß (7/3), Windhorst, Maus (3), Sempert, Rippe (4), Siemers, Voigt (3) Siebenemeter: TuS 3/3, TVN 6/5 Zeitstrafen: TuS 3, TVN 2 Schiedsrichter: Philip Gehrmann/Gundula Paas