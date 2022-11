Turnshow des SC Wildeshausen: Ein Spieleabend der etwas anderen Art

Noch Tickets erhältlich

+ © SC Wildeshausen Feilen an ihre Choreografie: die Aktiven des SC Wildeshausen. © SC Wildeshausen

Die Vorbereitungen für die Turnshow des SC Wildeshausen befinden sich in der heißen Phase. Am Samstag, 26. November, 17 Uhr, und Sonntag, 27. November, 16 Uhr, wird dem Publikum in der Wallschulsporthalle unter dem Motto „Möge der beste Spieler gewinnen“ laut Ankündigung ein Spieleabend der etwas anderen Art geboten. Einlass ist jeweils eine Stunde vorher.

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf bei der Gilde-Buchhandlung sowie bei Interfleur im Wildeshauser Famila-Markt. Erwachsene zahlen sieben, Kinder ab sechs Jahren drei Euro. Auch die Tageskasse ist geöffnet. Besonders für die Vorstellung am Sonntag sind noch Tickets erhältlich. Die Sportlerinnen und Sportler zwischen drei und 82 Jahren haben sich intensiv auf die Shows vorbereitet.