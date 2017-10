VfL Wildeshausen für Spitzenspiel gegen SV Brake gerüstet

Sieg im Nachholspiel gegen BW Bümmerstede

+ © Marquart VfL-Linksverteidiger Lukas Schneider (Nummer 3) bejubelt seinen Freistoßtreffer zum 2:0. © Marquart

Wildeshausen - Von Sven Marquart. Eindrucksvoll hat sich Fußball-Bezirksligist VfL Wildeshausen für das Spitzenspiel gegen den SV Brake (Sonntag, 15 Uhr) in Stellung gebracht: In der Nachholpartie gegen den Tabellenvierten BW Bümmerstede wahrte der Klassenprimus mit dem 4:0 (1:0) seine blütenweiße Weste und blieb bereits zum sechsten Mal in dieser Saison ohne Gegentreffer. Kein Wunder also, dass VfL-Coach Marcel Bragula strahlte: „Es war ein rundum perfekter Tag.“