VfL Wildeshausen erkämpft sich ein 2:0 gegen den SV Bad Rothenfelde

Von: Sven Marquart

Die Entscheidung: Michael Eberle feiert seinen Treffer zum 2:0. © Sven Marquart

Wildeshausen – Marcel Bragula ist bekennender Udo-Jürgen-Fan. Sein Lieblingslied: „Immer wieder geht die Sonne auf“. „Und genau so fühle ich mich heute“, sagte der Trainer des Fußball-Landesligisten VfL Wildeshausen nach dem 2:0 (1:0)-Erfolg über den SV Bad Rothenfelde.

Denn nach den beiden vorangegangenen Niederlagen gegen den SV Holdorf (1:3) und bei BW Hollage (0:1) hatte Bragula im Umfeld seines Vereins eine ziemlich düstere Stimmungslage registriert. „Und das bloß, weil wir zwei Spiele verloren haben!“, wehrte sich Bragula gegen aufkommende Kritik. „Dabei darf man nicht vergessen, dass alle Neuen, die wir geholt haben, aus der Bezirks- oder Kreisliga kommen. Außerdem muss man sehen, wer alles verletzt ist. Fynn Theuser und Nico Kiesewetter mussten wir sogar angeschlagen einwechseln.“

Zumal die Wildeshauser Verletztenliste beim zweiten Saisonsieg noch länger geworden ist. Denn nach einer knappen halben Stunde war Lennart Osterloh auf Betreuer Thomas Kupka gestützt vom Feld gehumpelt, sein rechtes Sprunggelenk dick geschwollen. „Ich hoffe, dass es nur eine Bänderdehnung ist“, sagte der 20-Jährige während der Halbzeitpause. Vor seiner Auswechslung hatte Osterloh großen Anteil an der Wildeshauser Führung. Zunächst hatte der Offensivmann SVR-Keeper Tobias Zahl den Ball stibitzt und bediente dann René Tramitzke, der die Kugel nur noch zum 1:0 ins Tor schieben musste – der vierte Saisontreffer des Sturmtanks (12.).

Ansonsten boten beide Mannschaften auf dem neuen Rasen des Krandelstadions eher schwerverdauliche Fußballkost. Die nur 180 Zuschauer sahen viele Stockfehler hüben wie drüben. „Fußballerisch hatten wir sicherlich Luft nach oben. Dafür war das kämpferisch und läuferisch eine Topleistung“, meinte Bragula. Praktisch mit dem Pausenpfiff verpasste es Michael Eberle, für das beruhigende 2:0 zu sorgen (45.+2).

Stattdessen konnte sich der VfL kurz nach dem Seitenwechsel bei Niklas Göretzlehner bedanken, dass es weiter 1:0 hieß: Mit einer Glanzparade fischte der Torhüter einen Volleyschuss von Maximilian Werner aus dem Winkel (54.). Einen Wildeshauser Konter über Fyonn Rothe, Kiesewetter und Eberle konnte SVR-Kapitän Daniel Klein nur durch ein Foul stoppen. Den fälligen Strafstoß schoss Mattes Hehr jedoch viel zu unplatziert, so dass Zahl seinen Lapsus vor dem 0:1 wieder ausbügeln konnte (77.). Nach Flanke von Kiesewetter parierte Zahl auch den folgenden Tramitzke-Kopfball stark. Doch den Abpraller setzte Eberle dann mit Wucht zum 2:0 in die Maschen (84.). Dieses Erfolgserlebnis sollte dem 28-Jährigen guttun, nachdem er in der Vorwoche in Hollage kläglich eine ganz dicke Chance zum Ausgleich vergeben hatte.

In der Schlussphase feierte Bragula jedes gewonnene Kopfballduell und jeden erfolgreichen Zweikampf seiner Crew wie einen Sieg. Damit wollte er verhindern, dass seine Spieler einen Gang zurückschalten und der wichtige Dreier womöglich noch in Gefahr gerät. Letztlich blieb es beim 2:0. „Wir müssen das machen, was uns in Wildeshausen immer stark gemacht hat: Wir müssen zusammenhalten, kämpfen und demütig sein“, forderte der Coach.

Stenogramm VfL Wildeshausen – SV Bad Rothenfelde 2:0 (1:0) VfL Wildeshausen: Göretzlehner - Kleingärtner, Krumland, Nakelski (60. Theuser), Hehr, Radke, Eberle, Kupka (89. Berger), Tramitzke (86. Meyer), Dreher (63. Rothe), Osterloh (29. Kiesewetter) SV Bad Rothenfelde: Zahl - Ceesay (46. Kötter), Gelhoet (63. Ikeakhe), Werner, Witte (70. Dusinovic), Wernemann (80. Strieder), Stumpe, Pfannenstiel, Schäfer (60. Schöne), Klein, Pletnev Tore: 1:0 (12.) René Tramitzke, 2:0 (84.) Michael Eberle Schiedsrichter: Kai Steffens (TuS Esens) Besondere Vorkommnisse: Tobias Zahl (SV Bad Rothenfelde) hält Foulelfmeter von Mattes Hehr (77.) Zuschauer: 180