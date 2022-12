Was Thomas Lehmkuhl vom TSV Ippener zum „Fußballhelden“ macht

Von: Sven Marquart

Verdiente Anerkennung: Die TSV-Vorsitzende Nicole Pleus und Fußballspartenleiter Dieter Märtens (r.) freuen sich mit Thomas Lehmkuhl. © TSV Ippener

Groß Ippener – Mit diesem Anrufer hatte Thomas Lehmkuhl absolut nicht gerechnet, als vor etwa drei Wochen während des Trainings sein Mobiltelefon klingelte. Am anderen Ende der Leitung meldete sich Erich Meenken. Der Vorsitzende des Fußballkreises Oldenburg-Land/Delmenhorst hatte tolle Neuigkeiten für den 21-Jährigen. Aufgrund seines großen ehrenamtlichen Engagements bei seinem Stammverein TSV Ippener und im Nachwuchs der SG DHI Harpstedt wurde Lehmkuhl zum Kreissieger der DFB-Aktion „Fußballhelden“ gekürt. „Ich war ziemlich baff. Das hatte ich überhaupt nicht erwartet“, freut sich Lehmkuhl über die „schöne Auszeichnung“.

Wenn jemand diese Anerkennung verdient hat, dann Thomas Lehmkuhl – da sind sich Dieter Märtens und Doris Klaassen einig. Der Fußballspartenleiter des TSV Ippener und die Jugendleiterin der SG DHI Harpstedt hatten den Software Engineer als Kandidaten für den Ehrenamtspreis vorgeschlagen. „Und jetzt freuen wir uns, dass es Thomas ,erwischt‘ hat“, sagt Märtens. Denn sein junger Vereinskollege sei sowohl im Trainings- als auch im Spielbetrieb immer hoch motiviert. „Kurz gesagt: Thomas ist einfach ein total positiver und cooler Typ“, lobt der Spartenleiter.

Im Alter von fünf Jahren begann Lehmkuhl mit dem Kicken und durchlief alle Altersklassen. Seine ersten Schritte als Trainer machte er als 15-Jähriger mit der Ausbildung zum Junior Coach in Ganderkesee. 2018 erwarb er die C-Lizenz und stieg daraufhin als Übungsleiter im Jahrgang 2010 ein, der inzwischen von der E- in die D-Jugend aufgerückt ist. Gemeinsam mit seinen Trainerkollegen Doris Klaassen und Carsten Thielsch bringt er bis zu 36 Kindern das Fußball-Einmaleins bei. Dafür steht er drei- bis viermal pro Woche auf dem Platz. „Es ist toll zu sehen, welche Entwicklung die Kinder in diesen drei Jahren genommen haben“, schwärmt Lehmkuhl. Obwohl ihn sein duales Informatikstudium zeitweise nach Frankfurt am Main führte, ließ er es sich nicht nehmen, sein Team trotzdem jedes Wochenende zu betreuen. „Ich würde die Mannschaft auch gerne in der C-Jugend weitertrainieren. Allerdings weiß ich noch nicht, wie es beruflich bei mir weitergeht. Eventuell fange ich noch ein Masterstudium an“, sagt er.

Auch selbst am Ball: Thomas Lehmkuhl (l., gegen Leon Beier vom VfL Wildeshausen III) verteidigt für den TSV Ippener in der 1. Kreisklasse. © Tamino Büttner

Zum Saisonabschluss organisiert der „Fußballheld“ für seine Schützlinge Zeltlager, springt auch mal als Schiedsrichter oder Trainer für eine andere Mannschaft ein und übernimmt Platzwarttätigkeiten. Und wenn die schmutzigen Trikots gewaschen werden müssen? Kein Problem! „Ich helfe gern, wenn jemand gebraucht wird – das gibt mir ein gutes Gefühl“, erklärt der Ippeneraner, der seit einem Vierteljahr in Wildeshausen wohnt.

Neben Verlässlichkeit und Organisationstalent schätzen Lehmkuhls Mitstreiter auch seinen Humor. „Thomas ist ein Pfundskerl – immer gut drauf“, sagt Doris Klaassen. Thorsten Sander, der Lehmkuhl bei den Herren des TSV Ippener in der 1. Kreisklasse trainiert, bezeichnet seinen Links- beziehungsweise Innenverteidiger sogar als „charakterliches Vorzeigemodell“. Lehmkuhl sei immer da, immer zuverlässig und mache alles für den Verein und die Mannschaft. „Außerdem hat Thomas immer einen flotten Spruch auf den Lippen und ist auch beim Feiern jedes Mal vorne dabei“, berichtet Sander.

Preisträger sind zu einer fünftägigen Fußball-Bildungsreise nach Spanien eingeladen Der Ehrenamtspreis „Fußballhelden“ wird seit 2015 vergeben. Damit würdigt der Deutsche Fußball-Bund (DFB) Kinder- und Jugendtrainer beziehungsweise -betreuer im Alter von 16 bis 30 Jahren, die sich in den vergangenen drei Jahren durch ihre persönliche Leistung in ihren Vereinen besonders verdient gemacht haben. Jeder der 280 Fußballkreise in Deutschland stellt einen Fußballhelden. Die Gewinner fahren vom 15. bis 19. Mai 2023 zu einer fünftägigen Fußball-Bildungsreise ins spanische Santa Susanna an die Costa de Barcelona-Maresme. Die Referenten sowie die Inhalte der Theorie- und Praxisworkshops stellt der DFB. Neben dem fachlichen Austausch mit den Referenten dürfen sich die Teilnehmer auch auf den Besuch des legendären Camp Nou, Fußballtempel des FC Barcelona, freuen.