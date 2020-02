„Eigentlich haben wir keine Chance“

Neerstedt – Als Schlusslicht zu Gast beim Spitzenreiter – mehr Außenseiter geht kaum. Wenn die stark abstiegsgefährdeten Oberliga-Handballerinnen des TV Neerstedt an diesem Sonntag, 15.15 Uhr, beim Tabellenführer BV Garrel antreten, sind die Rollen klar verteilt. Alles andere als ein deutlicher Sieg der Crew von BV-Trainerin Renee Verschuren käme einer Sensation gleich.

„Garrel will zurück in die dritte Liga, wir planen für die Landesliga. Vor allem in Sachen Tempo und Athletik spielt der BV in einer ganz anderen Liga“, fährt Neerstedts Coach Maik Haverkamp mit Respekt in den Landkreis Cloppenburg.

Der Klassenprimus bringt viel Rückraumpower auf die Platte. Vor allem Melanie Fragge (168 Saisontreffer), Johanna Fette (112) und Lisa Noack (105) sind bei den ambitionierten Gastgeberinnen zu beachten. Beim 35:28-Erfolg im Hinspiel langte Youngster Fragge, die ebenso wie Linkshänderin Noack auch noch für die A-Jugend des BV Garrel in der Oberliga aufläuft, satte 14-mal zu.

„Bis zum 24:27 zehn Minuten vor Schluss haben wir gut mitgehalten“, erinnert sich Maik Haverkamp an den ersten Vergleich vor eigenem Anhang. Auf einen ähnlichen Verlauf hofft der Übungsleiter der Gäste auch für das zweite Aufeinandertreffen. „Im Hinspiel hat Garrel das Tempo bis zum Ende hochgehalten. Die können mit ihrer jungen Truppe auch 70 oder 80 Minuten Gas geben“, erläutert Neerstedts Coach. Sein Team dürfe sich nicht überlaufen lassen.

Personell steht bei den Gästen noch ein Fragezeichen hinter Johanna Stuffel. „Johanna ist am Donnerstag im Training mit dem Fuß umgeknickt. Ihr Knöchel ist angeschwollen. Bis Sonntag wird es wohl nichts werden“, plant Maik Haverkamp ohne die Kreisläuferin. Nicht dabei sein wird auch Kirsten Kurok. „Kirsten ist wieder in Kiel“, erläutert Maik Haverkamp. In der Vorwoche hatte die Studentin ihre Farben im Kellerduell gegen den VfL Horneburg unterstützt. Zwei Treffer hatte die Rückraumrechte zum 22:22 beigesteuert.

Seine Mannschaft soll versuchen die richtige Balance zu finden, sagt Maik Haverkamp. „Eigentlich haben wir keine Chance. Wir werden die Flinte aber auch nicht schon vorher ins Korn werfen“, hofft der 33-Jährige, dass seine Sieben die richtige Einstellung für die schwierige Mission findet.

Wie hoch die Trauben in Garrel hängen, zeigt ein Blick auf die bisherigen Ergebnisse des BV in dieser Saison vor eigenem Anhang. Neun Spiele, neue Siege – so lautet die makellose Bilanz des Spitzenreiters in der heimischen Sporthalle an der St.-Johannes-Straße. prü