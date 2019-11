Egers Kopfballtreffer reicht gegen Schlusslicht nur zu einem 1:1

Harpstedt – Magere drei Pünktchen hatten die A-Junioren des TuS Heidkrug in den ersten neun Partien der Fußball-Bezirksliga gesammelt. Beim 1:1 (0:1) gegen die SG DHI Harpstedt kam nun ein weiterer Zähler hinzu. Sehr zum Ärger von Alexander Geisler. „Als Fünfter sollte man beim Tabellenletzten nicht nur einen, sondern drei Punkte mitnehmen. Wir haben nicht das gezeigt, was wir können“, meinte der DHI-Coach.

Die Gäste taten am Bürgerkampweg nur das Nötigste. Alle Harpstedter klebten auf ihren Positionen und ließen die notwendige Flexibilität und Variabilität vermissen. „Wir haben den Ball viel zu lange gehalten anstatt ihn und den Gegner laufen zu lassen. Dadurch hatte es Heidkrug leicht, die Räume zuzustellen“, monierte Geisler. Trotzdem ging seine Crew in Führung: Yannis Eger köpfte einen Eckstoß von Marlo Schoppe zum 1:0 in die Maschen (31.). Jannes Pleus, der das Außennetz traf, und Mewes Wessel, der aus aussichtsreicher Position weit am Tor vorbeischoss, besaßen weitere Chancen.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit bekamen die Gäste die Quittung für ihre dürftige Leistung. Nach einem vermeintlichen Foul von Jakob Wehrenberg gab es Strafstoß für Heidkrug. „Für meine Begriffe ist der Stürmer weggerutscht. Ich weiß nicht, was der Schiedsrichter da gesehen hat“, schimpfte Geisler. Thore-Fynn Frerichs packte die Gelegenheit beim Schopfe und verwandelte zum 1:1 (50.). DHI-Keeper Luca Weichler hatte sich für die falsche Seite entschieden. „Wenn er auf die richtige Ecke spekuliert, kann er ihn halten“, erklärte Geisler.

„Nach dem Ausgleich haben die Jungs endlich gemerkt, dass sie eine Schippe drauflegen müssen“, berichtete Geisler. In den verbleiben 40 Minuten sah er „ein Spiel auf ein Tor“. Zwar boten sich Jannes Pleus, Ole Volkmer und Niklas Lustig Möglichkeiten zum Siegtreffer. Doch wirklich zwingende Gelegenheiten waren nicht darunter. Die Harpstedter Flanken segelten oft ins Aus, die Eckbälle konnte Heidkrugs Keeper Florian Ahrens meist mühelos abfangen. mar