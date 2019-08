Eberle ist der Super-Joker

Wildeshauser mit Hattrick beim 3:0-Bezirkspokalerfolg in Hude

+ Matchwinner: Michael Eberle führte den VfL Wildeshausen mit drei Treffern zum Sieg in Hude. Foto: krüger

Hude – 3:0 – es scheint derzeit so etwas wie das Lieblingsergebnis des VfL Wildeshausen zu sein. Erst war der Aufsteiger am Sonntag mit diesem Resultat furios in die Landesliga-Saison gestartet, gestern Abend gewannen die Krandelkicker dann mit ebendiesem Endstand beim Bezirksligisten FC Hude. Die Fußball-Mannschaft von Trainer Marcel Bragula steht damit in der dritten Runde des Bezirkspokals. Der Coach war jedoch mit dem gestrigen Auftritt nicht komplett einverstanden: „Es war nicht das Gelbe vom Ei. Wir hatten stellenweise zu wenig Tempo im Spiel, haben viele falsche Entscheidungen getroffen.“ Gerade im Spielaufbau agierten die Wildeshauser häufiger zu unkonzentriert.