Michael Eberle beendet die Auswärtsflaute des VfL Wildeshausen

Von: Sven Marquart

Wie aufgedreht: Michael Eberle bescherte dem VfL Wildeshausen mit seinem Treffer den ersten Auswärtssieg in der laufenden Saison. © Sven Marquart

Wildeshausen – Die bisherigen Auswärtsfahrten des Fußball-Landesligisten VfL Wildeshausen waren nicht gerade vergnügungssteuerpflichtig. Zuletzt wurde die mitgeführte Bierkiste immer wieder unberührt aus dem Mannschaftsbus ausgeladen. Doch nach der Partie beim TV Dinklage ließen sich die Krandel-Kicker den Hopfensmoothie schmecken. Sie hatten es sich verdient. Denn mit dem 1:0 (1:0) hatten sie nicht nur ihren ersten Auswärtssieg in der laufenden Saison gelandet, sondern auch die Erfolgssträhne ihres Gegners beendet, der zuvor neun Pflichtspiele am Stück nicht verloren hatte. Durch den Dreier verbesserten sich die Wildeshauser auf Tabellenplatz 13.

„Wir haben zum zweiten Mal in Folge zu null gespielt und nach 13 Spielen 13 Punkte auf dem Konto – das sieht schon wieder freundlicher aus. Und davor ist alles eng beieinander. Wir sind also mittendrin statt nur dabei“, stellte Marcel Bragula zufrieden fest. Allerdings hatte der VfL-Coach auch einen „Wermutstropfen“ in seinem Kaltgetränk: Mit der Leistung in der zweiten Halbzeit war er überhaupt nicht einverstanden.

Bis zur Pause hatten die Gäste vor allem defensiv eine tadellose Vorstellung geliefert und Dinklage bis auf einen harmlosen Fernschuss von Bastian Dödtmann keine Torchance gestattet. Dafür wurden die Wildeshauser offensiv diesmal endlich selbst gefährlich. Allerdings platzierte Steven Müller-Rautenberg seinen Kopfball nach Freistoß von Christoph Stolle genau in die fangbereiten Arme von TVD-Keeper Jan Rohe (7.). Doch nur fünf Zeigerumdrehungen später durfte der VfL jubeln: Nach einem schönen Diagonalball von Müller-Rautenberg spitzelte Michael Eberle die Kugel am herausstürzenden Rohe vorbei zum 1:0 ins Tor (12.). „,Michi‘ war wie aufgedreht und hatte noch drei weitere gute Möglichkeiten, so dass wir eigentlich mit einer 2:0-Führung in die Pause gehen müssen“, meinte Bragula.

Dafür hatte sein Team beim Kabinengang einen Mann mehr auf dem Platz. Nach einem harten Zweikampf, für den Lucas Abel verwarnt wurde, schubste Dinklages Jason Bahns seinen Widersacher mit beiden Händen zu Boden und sah dafür die Rote Karte (43.). „Aber das war der Sargnagel für unser Spiel. In Überzahl haben wir dann so gut wie gar nichts mehr auf die Kette bekommen“, ärgerte sich Bragula. Tatsächlich war im zweiten Abschnitt nicht zu erkennen, dass zehn Dinklager gegen elf Wildeshauser spielten.

Anstatt Ball und Gegner laufen zu lassen, schaffte es der VfL nun kaum noch, für Entlastung zu sorgen. Dass Bragula die erschöpften Robin Ramke (62.) und Müller-Rautenberg (75.) auswechseln musste, „tat unserem Spiel nicht gut“. Immer wieder verursachten die Gäste Standards in Tornähe. „Der Ausgleich lag in der Luft“, sagte Bragula. Trotz seines verstauchten Zehs war Torhüter Niklas Göretzlehner wie schon beim 0:0 gegen den SV Bevern wieder ein sicherer Rückhalt. Zudem erwies sich Marius Krumland laut Bragula als „Fels in der Brandung“ – der Kapitän köpfte etliche Flanken aus der Gefahrenzone.

So brachten die Huntestädter ihren knappen Vorsprung über die Zeit und hatten beim Schlusspfiff offensichtlich nicht einmal mehr Kraft, um zu jubeln. „Über die zweite Halbzeit müssen wir noch sprechen. Aber ich will nicht alles schlechtreden. Wir haben gewonnen und nehmen die drei Punkte gerne mit“, sagte Bragula.

Stenogramm TV Dinklage – VfL Wildeshausen 0:1 (0:1) TV Dinklage: Rohe - Buddelmeyer, Averdam, Kühling (76. Korte), Barz, Espelage (46. Albers), Weßling, D. Nuxoll, Bahns, Blömer, Dödtmann VfL Wildeshausen: Göretzlehner - Rothe, Kleingärtner, Krumland, Ramke (62. Dreher), Abel (46. Tramitzke), Müller-Rautenberg (75. Theuser), Radke (83. Lehmkuhl), Kant, Eberle, Stolle (80. Berger) Tore: 0:1 (12.) Michael Eberle Schiedsrichter: Nils Musekamp (Fürstenau) Besondere Vorkommnisse: Rote Karte für Jason Bahns (TV Dinklage) wegen einer Tätlichkeit (43.)