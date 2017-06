VfL Wildeshausen fährt zur Endrunde des Sparkassen-Fußballcups

Wildeshausen - Früh aufstehen heißt es an diesem Sonntag für die E-Junioren des VfL Wildeshausen. Bereits um 8.30 Uhr soll der Bus vom Krandel in Richtung Barsinghausen rollen und sie zu ihrem absoluten Saisonhighlight bringen: der Endrunde des Sparkassen-Fußballcups.

„Das ist ein tolles Event, bevor die Jungs auseinander gehen und zu den D-Junioren wechseln. Wir wollen jedes Spiel genießen“, sagt Thorsten Altscher, der die Wildeshauser gemeinsam mit Mike Schlegel trainiert.

Großer Ehrgeiz

Die Vorfreude auf das Turnier im August-Wenzel-Stadion, das um 12 Uhr beginnt, stellte sich im VfL-Lager jedoch erst langsam ein. Am Dienstag zogen die Huntestädter im Kreispokalfinale gegen den VfL Stenum mit 1:2 den Kürzeren. An der Niederlage hatten die Krandel-Kicker ziemlich zu knabbern. „Dafür sind die Jungs viel zu ehrgeizig, als dass sie das einfach so wegstecken können“, berichtet Altscher. Gut drei Wochen zuvor war seine Crew obenauf, als sie ihren Dauerrivalen aus Stenum im Finale der Sparkassen-Cup-Zwischenrunde mit 1:0 bezwang und so das Endrundenticket löste.

In Barsinghausen trifft der VfL-Nachwuchs in Gruppe C auf die JSG Hardegsen, den FC Este 2012 und den WSC Frisia Wilhelmshaven. „Ich kann mit den Mannschaften nichts anfangen, aber die wahrscheinlich genauso wenig mit uns – warten wir ab, was passiert“, sagt Altscher. Die beiden besten Teams aus jeder der vier Vorrundengruppen ziehen ins Viertelfinale (ab 14 Uhr) ein. Die Halbfinalspiele sind für 14.30 Uhr angesetzt. Anschließend folgt das Achtmeterschießen um Rang drei. Das Finale wird um 15 Uhr angepfiffen. „Wir haben uns kein Ziel gesetzt. Wir wollen jedes Spiel feiern und Spaß haben“, erklärt Altscher.

Eines der größten Nachwuchsturniere Deutschlands

Den Turniersieger erwartet ein Trainingslager im NFV-Sporthotel Fuchsbachtal in Barsinghausen. Als bislang einziger Vertreter aus dem Fußballkreis Oldenburg-Land/Delmenhorst konnte der VfL Stenum im Jahr 2011 den Wettbewerb gewinnen, der seit 2003 ausgetragen wird. Titelverteidiger ist Hannover 96.

Der unter der Schirmherrschaft von NFV-Präsident Karl Rothmund stehende Sparkassen-Fußballcup gilt als eines der größten Nachwuchsturniere in Europa und ist für alle Vereine mit E-Junioren-Mannschaften eine Pflichtveranstaltung. In der Vorrunde erreichten pro Region 24 Teams die Zwischenrunde, deren jeweilige Sieger sich für das Endturnier in Barsinghausen qualifiziert haben. Dort spielen dann die letzten 16 Mannschaften den Niedersachsenmeister aus.

Während der Vorrunden und des Finales sichten Mitarbeiter und Trainer des Niedersächischen Fußballverbandes talentierte Spielerinnen und Spieler, die sich für einen der 540 zu vergebenden Plätze im Talentförderprogramm des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) und die Aufnahme in einen der 36 DFB-Trainingsstützpunkte empfehlen können.

mar

Endrundeneinteilung

Gruppe A: VfL Wolfsburg, JFV Süd, MTV Treubund Lüneburg, SV Olympia Laxten

Gruppe B: Goslarer SC 08, TSV Bemerode, FC Verden 04, BW Lohne

Gruppe C: JSG Hardegsen, FC Este 2012, VfL Wildeshausen, WSC Frisia Wilhelmshaven

Gruppe D: FC Sulingen, TSV Buxtehude-Altkloster, SV Frisia Loga, TSG Burg Gretesch