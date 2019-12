Dünsens Minimalisten freuen sich auf Futsal-Festtage

Kleinenkneten und Beckeln lösen Ticket für Kreismeisterschaft / SC Colnrade schwänzt Qualirunde

+ Hallenspezialist: Christoph Hartlage (l.) qualifizierte sich mit den Beckeln Fountains für die Kreismeisterschaftsendrunde.

Ganderkesee – Am Futsal scheiden sich immer noch die Geister: Die einen lieben die vom Weltfußballverband Fifa anerkannte Variante des Hallenfußballs, die anderen können so gar nichts mit ihr anfangen. Die Beckeln Fountains fallen definitiv in die erste Kategorie. „Ich persönlich könnte komplett auf Hallenfußball verzichten, aber die Jungs haben tierisch Bock drauf“, sagte Trainer Matthias „Jupp“ Büsing. Die Spielfreude war seiner Crew bei der Qualifikationsrunde in Ganderkesee deutlich anzumerken. Mit vier Siegen, einem Unentschieden und dem stattlichen Torverhältnis von 12:1 wurde der Tabellenneunte der 1. Kreisklasse Erster der Gruppe B und qualifizierte sich für die Kreismeisterschaft vom 24. bis 26. Januar in Sandkrug. Außerdem lösten der SV Tungeln, der SV GW Kleinenkneten, die SG Bookhorn, der Delmenhorster TB und der SC Dünsen das Ticket für die Endrunde.