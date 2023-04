Dünsen verpasst Colnrade eine 0:7-Derbyklatsche

Von: Sven Marquart

Klare Sache: Bastian Kanli (l.) feierte mit dem SC Dünsen einen 7:0-Erfolg über den SC Colnrade um Maik Bahrs (r.). © Tamino Büttner

Colnrade – Das Samtgemeindederby in der 2. Fußball-Kreisklasse zwischen dem SC Colnrade und dem SC Dünsen hatte einige Zuschauer auf den Sportplatz am Kieselhorster Weg gelockt. „Und dann präsentierst du dich wie ein Absteiger“, sagte Sascha Albers. Colnrades peinlich berührter Spielertrainer musste nach der 0:7 (0:3)-Klatsche um Worte ringen.

Die Gastgeber ließen alles vermissen, was sie in den vergangenen Wochen ausgezeichnet hatte. Im Gegensatz dazu spielte Dünsen wie aus einem Guss. Mit einem direkt verwandelten Freistoß eröffnete Bastian Kanli den Torreigen (19.). Simon Köhler erhöhte mit einem Doppelschlag auf 3:0 (34./36.). „Schon zur Halbzeit hätten wir 6:0 führen müssen“, meinte SC-Coach Nico Seipel. In der Pause schärfte er seiner Crew ein, nur ja nicht nachzulassen.

Tatsächlich blieben die Gäste auf dem Gaspedal. Spätestens mit dem 4:0 durch Köhler war die Partie entschieden (52.). Aber auch Kanli (69.) und Dennis Schadwinkel (79.) waren auf den Geschmack gekommen und machten das halbe Dutzend voll. Den 7:0-Schlusspunkt setzte Kai Tönsmeyer, der ein 60-Meter-Solo erfolgreich abschloss (84.).

Colnrades Offensivbemühungen beschränkten sich auf zwei harmlose Distanzschüsse. Das war auch ein Verdienst der aufmerksamen SC-Abwehr um Kapitän Philipp Karthäuser. Domenik Mester glänzte nach den Ausfällen von Jan Neumann und Tilman Schadwinkel erneut als Rechtsverteidiger. „Domenik wird von Spiel zu Spiel besser“, lobte Seipel den gelernten Sechser.

Dünsens Freude über den Derbysieg wurde getrübt durch die Verletzung von Nils Seipel, der sich Knie und Sprunggelenk verdrehte. Die Diagnose steht noch aus. Sicher ist hingegen schon, dass sich Colnrades Adriano Albers, der bei einem Zweikampf ins Straucheln gekommen war, einen Schlüsselbeinbruch zugezogen hat.

„Ich bin seit 2017 in Colnrade. Das war in dieser Zeit unser schlechtestes Spiel. Ich hoffe, das bleibt eine Eintagsfliege. Am Sonntag bei Baris erwarte ich eine Reaktion“, sagte Sascha Albers.