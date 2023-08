Dem VfL Wildeshausen droht eine Drucksituation

Von: Sven Marquart

Einsatzgarantie: Maximilian Mucker wird auch in der Auswärtspartie beim Heidmühler FC das Wildeshauser Tor hüten. © Tamino Büttner

Harpstedt/Wildeshausen – Die Zeiten, in denen Schietwetter die Fußballabteilung des VfL Wildeshausen komplett lahmlegte, gehören der Vergangenheit an. Dank des neuen Kunstrasenplatzes kann der Spiel- und Trainingsbetrieb im Krandel künftig auch bei miesen äußeren Bedingungen weiterlaufen. Am vergangenen Donnerstag übte die erste Herrenmannschaft erstmals auf der neuen Spielfläche.

„Das war schon ein emotionaler Moment“, gestand Trainer Marcel Bragula: „Als Sportler bin ich allen dankbar, die das ermöglicht haben.“ So ist auch gleich eine optimale Vorbereitung für die Auswärtspartie beim Heidmühler FC gewährleistet, die ebenfalls auf Kunstrasen ausgetragen wird. Auf natürlichem Geläuf tritt der Harpstedter TB gegen den TSV Abbehausen an.

Harpstedter TB – TSV Abbehausen (Mittwoch, 19.30 Uhr): Durch Niklas Fortmanns Ausgleichstreffer lag der Sieg eigentlich auf dem Präsentierteller. „Wenn alle fit sind, nehmen wir die Punkte mit nach Hause“, ist Harpstedts Trainer Florian Schmaus überzeugt. Doch „weil einige Spieler angeschlagen raus mussten, veränderte sich die Statik des Spiels“, und der HTB verlor bei Mitaufsteiger 1. FC Nordenham mit 1:2. Das soll sich gegen den TSV Abbehausen nicht wiederholen. „Wir würden gerne zeigen, dass das nur ein Ausrutscher war, denn eigentlich sind wir fit“, betont Schmaus. Allerdings weiß der 46-Jährige auch, dass das gegen die erfahrenen und körperlich robusten Gäste aus der Wesermarsch keine einfache Aufgabe wird. „Der Matchplan ist noch nicht ganz klar. Aber vielleicht ergibt sich bei Abbehausens 4-3-3 auf den Flügeln Platz, den wir mit unserem Tempo ausnutzen können“, überlegt Schmaus. Dazu will er sich noch einmal das Video von Abbehausens 1:4-Pleite beim Heidmühler FC ansehen. „Auf jeden Fall müssen wir wieder unsere defensive Stabilität in die Waagschale werfen“, fordert der HTB-Coach, der auf Verteidiger Moritz Bätcher verzichten muss: „Das sollten wir aber auch ohne ihn hinbekommen.“ Außerdem fehlen die Urlauber Matthes Barenbrügge und Nils Klaassen. Der Einsatz von Fabian Engeln ist fraglich. Dafür steht Julian Meyer wieder zur Verfügung.

Heidmühler FC – VfL Wildeshausen (Mittwoch, 20 Uhr): Seine ersten beiden Saisonspiele bei BW Bümmerstede (1:1) und gegen den FC Hude (3:3) gestaltete der VfL Wildeshausen zwar überlegen. „Aber wir haben die Siege leichtfertig hergegeben, weil wir es nicht geschafft haben, unser Spiel durchzubringen“, bedauert VfL-Coach Bragula. In beiden Partien sah er „immer wieder Schwächephasen“, in denen seine Crew bei der Chancenverwertung schluderte oder nicht vernünftig verteidigte. „Am Ende haben uns individuelle Fehler um den Lohn gebracht“, meint der 49-Jährige. Das müsse aufhören. „Wenn wir die nächsten Spiele nicht erfolgreich gestalten, könnte eine Drucksituation entstehen – das würden wir natürlich gerne vermeiden“, betont Bragula. Dafür benötigen die Krandel-Kicker im Klosterpark eine Leistungssteigerung. Denn der HFC gilt als heim- und spielstark. „Mit Spielern wie Niklas Fassauer, Justin Wollmer und Marius Preisinger haben sie einen gut bestückten Kader“, sagt Bragula. Die Gäste müssen ohne Fynn Theuser auskommen, der sich beim 3:1-Testspielsieg in Huchting eine Sprunggelenksverletzung zugezogen hat. Weil Maik Panzram weiter mit Rückenproblemen ausfällt, wird Maximilian Mucker das VfL-Tor hüten. Bragula hofft, dass Nico Prieto-Falk, der derzeit den gesundheitsbedingt fehlenden Torwarttrainer David Lohmann vertritt, als Ersatzkeeper mitfährt.