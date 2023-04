Bartosz Drozdowski beschenkt sich bei Dötlingens 6:3-Erfolg selbst

Vier-Tore-Gala von Stublla, beherzter Auftritt von Heuer

+ © Tamino Büttner Nicht aufzuhalten: Huntlosens Stefan Merz versucht vergeblich, Dötlingens Valdrin Stublla (r.) zu stoppen. © Tamino Büttner

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Sven Marquart schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Landkreis – Es sollte nicht sein! Die Platzverhältnisse im Krandel haben die Austragung des Derbys zwischen den Fußball-Kreisligisten VfL Wildeshausen II und Harpstedter TB nicht zugelassen. Unterdessen setzte sich der TV Dötlingen mit 6:3 beim FC Huntlosen durch, während sich die Beckeln Fountains mit 5:3 gegen den TSV Ganderkesee behaupteten.

FC Huntlosen – TV Dötlingen 3:6 (0:3): Schlusslicht Huntlosen wirkte in der ersten Halbzeit völlig verunsichert und ängstlich. „Sobald ein bisschen Druck kam, haben wir den Ball weggeknallt. Dadurch mussten wir einen Angriff nach dem anderen verteidigen“, sagte FCH-Coach Georg Zimmermann. Nachdem Julian Eilers, Shqipron Stublla und Andreas Kari Chancen zum Dötlinger Führungstreffer ausgelassen hatten, war es schließlich Bartosz Drozdowski, der das 1:0 für die Gäste markierte (16.). Nach einer Kerze von Sebastian Merz im Huntloser Strafraum drückte der Routinier den Ball ins Netz und machte sich damit an seinem 39. Geburtstag selbst ein Geschenk. Mit zwei schön herausgespielten Treffern erhöhte Shqipron Stublla bis zur Pause auf 3:0 (34./45.). „Bis dahin haben wir gar nicht versucht, selbst mal offensiv zu werden“, monierte Zimmermann. Das änderte sich in der zweiten Halbzeit. „Die 20 Minuten nach der Pause haben mir überhaupt nicht gefallen. Da waren wir viel zu eigensinnig und haben uns selbst in eine bedrohliche Situation gebracht – darüber werden wir noch sprechen“, ärgerte sich Dötlingens Trainer Markus Welz. Den Chancenwucher seiner Crew bestrafte zunächst Simon Mohn, der Torhüter Patrick Stefan zum 1:3 überlupfte (63.). Dann traf Stefan Merz zum 2:3 ins lange Eck (73.). „Da waren wir ganz schön am Wackeln! Zum Glück für uns hat Jannik Heuer mit der ersten Aktion nach seiner Einwechslung Shqipron Stublla das 4:2 aufgelegt“, freute sich Welz über den dritten Treffer seines Torjägers (76.). Aber noch gab sich Huntlosen nicht geschlagen. „Die Moral ist wirklich gut. Kampfkraft und Kondition sind auch da“, sagte Zimmermann. Nach einem Eckstoß köpfte Christian Brandes das 3:4 (78.). Zu mehr reichte es für den Abstiegskandidaten aber nicht. Stattdessen sorgte Benjamin Bohrer per Foulelfmeter für die Entscheidung – 5:3 (90.+2). Zuvor war Shqipron Stublla bei einem Zweikampf mit Sebastian Merz zu Fall gekommen. Mit seinem 26. Saisontreffer besorgte Shqipron Stublla den 6:3-Endstand (90.+3). Der Pass dazu kam erneut von Heuer. Der beherzte Auftritt des 18-Jährigen gefiel Welz ebenso wie die starke Vorstellung seines Sechsers Valdrin Stublla und die Vier-Tore-Gala von Shqipron Stublla. Zimmermann lobte seinen Keeper Florian Grotelüschen: „Er hat sechs-, siebenmal großartig gehalten.“

Beckeln Fountains – TSV Ganderkesee 5:3 (2:2): Im strömenden Regen rang Beckeln die Gäste förmlich nieder. „Wir wollten den Sieg einfach mehr und waren kämpferisch 90 Minuten überlegen“, berichtete Fountains-Coach Matthias „Jupp“ Büsing. Dabei hatte die „Wasserschlacht“ aus Sicht seiner Elf gar nicht gut begonnen. Es waren noch keine 120 Sekunden gespielt, als Jann Lüllmann eine Flanke direkt vor die Füße von Pascal Zoll abwehrte, der das 1:0 für die Gäste erzielte (2.). Und dann lenkte Malte Sander einen scharf getretenen Eckball zum 0:2 ins eigene Tor (11.). Von dem Rückstand unbeeindruckt machte Beckeln unverdrossen weiter. Schließlich war es Kian Töllner, der die Kugel zum 1:2 in die Maschen arbeitete (20.). Aus 20 Metern glich Timo Gralheer zum 2:2 aus (29.). Weil sein Team so schön im Flow war, kam Büsing die Pause eigentlich ungelegen. Aber die Platzherren knüpften nach dem Seitenwechsel da an, wo sie vor dem Kabinengang aufgehört hatten. Mit einem abgezockten Lupfer über TSV-Keeper Konrad Keltsch brachte Lennart Lange Beckeln mit 3:2 in Führung (59.). Einen einstudierten Spielzug vollendete Kian Töllner zum 4:2 (77.). „Das hat mich sehr gefreut! Kian hat im linken Mittelfeld gekeult wie ein Wilder“, sagte Büsing. Kurzzeitig musste er noch einmal um den Dreier zittern, als sich eine Flanke von Jordan Porath zum 3:4 in die Maschen gesenkt hatte (89.). Hart bedrängt von Dennis Hasselberg, war Beckelns Schlussmann Luca Weichler nicht an den Ball gekommen. Letzte Zweifel am sechsten Saisonsieg des Aufsteigers beseitigte dann Malte Sander, indem er auch noch ins richtige Tor traf. Nach einem Foul von Keltsch an Kian Töllner verwandelte er den fälligen Strafstoß zum 5:3 (90.). „Das sind Spiele, die einfach Spaß machen! Mit 21 Punkten lässt es sich sehr gut leben“, jubelte Büsing. Den Erfolg feierten die Fountains anschließend gebührend im Partykeller ihres Routiniers Jens Kruse.