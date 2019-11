Van Dreumel soll Abwehr stabilisieren

TV Neerstedt will beim Wilhelmshavener SSV endlich punkten

+ Zwangspause: Neerstedts Kreisläuferin Delia Mathieu fällt nach einer Handoperation voraussichtlich bis Weihnachten aus. Foto: Büttner

Neerstedt – Natürlich weiß Maik Haverkamp, dass das Spiel der Oberliga-Handballerinnen des TV Neerstedt beim Wilhelmshavener SSV an diesem Sonntag, 16 Uhr, eine wichtige Partie ist. Eine ganz wichtige sogar. Nehmen die nach acht Spielen noch sieglosen Grün-Weißen auch aus der Jadestadt nichts Zählbares mit, dann würde der Weg zum Klassenerhalt noch ein Stück weiter werden. Dennoch will der Trainer seine Crew nicht unter Druck setzen. „Wichtig ist, dass wir zu unserem Spiel finden. Es wäre schön, wenn wir nicht von Beginn an einem Rückstand hinterherlaufen müssen.“ Mit dem Thema Klassenerhalt beschäftigt sich Haverkamp momentan nicht. Der sei aktuell weit weg, gibt sich der 33-Jährige realistisch.