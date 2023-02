Wildeshauser C-Junioren verpassen Qualifikation zur Futsal-Niedersachsenmeisterschaft knapp

Von: Sven Marquart

Positive Einstellung: Die C-Junioren des VfL Wildeshausen (rote Trikots) wurden Dritter bei der Futsal-Bezirksmeisterschaft in Lutten. © Tamino Büttner

Wildeshausen – Nur knapp haben die C-Junioren des VfL Wildeshausen die Qualifikation für die Futsal-Niedersachsenmeisterschaft verpasst. Bei der in Lutten ausgetragenen Bezirksmeisterschaft belegten die Krandel-Kicker den dritten Platz hinter dem JFV Leer und dem VfB Oldenburg, die nun am Sonntag, 26. Februar, in Bad Bevensen beide um den Landestitel spielen dürfen.

„Wir sind gegen starke Konkurrenz nicht untergegangen. Deshalb können wir trotzdem zufrieden sein“, sagte Sylvia McDonald, die den Wildeshauser Nachwuchs gemeinsam mit Stephan Bethmann und Martin Friedrich trainiert. Ihre Crew war mit einer ärgerlichen 1:2-Niederlage gegen den VfB Oldenburg in das Turnier gestartet. Dabei hatte der VfL durch einen Treffer von Nikolay Arendt mit 1:0 geführt. Nach dem Ausgleich spielten die Wildeshauser in den letzten gut zwei Minuten in Überzahl, weil ein Oldenburger die Rote Karte gesehen hatte. Trotzdem gelang dem VfB 25 Sekunden vor Schluss das Siegtor. „Dabei hatten wir selbst reichlich Chancen“, haderte Sylvia McDonald.

In der zweiten Partie hatten die Wildeshauser gegen ihren Bezirksliga-Rivalen VfL Oythe das Glück ebenfalls nicht auf ihrer Seite und zogen mit 0:1 den Kürzeren. Da der SV RW Damme nicht zum Turnier angetreten war, hatten die Huntestädter in der dritten Runde spielfrei und bekamen kampflos drei Punkte und 3:0 Tore gutgeschrieben.

Zum Abschluss fertigte der VfL die JSG Listrup/Leschede/Emsbüren mit 6:0 ab. Die Treffer erzielten Samuel Keyik (3), Jari Ackerhans, Torge Beckmann und Tjark Elvers per Freistoß. „Es freut mich besonders für Samuel – er hat richtig Selbstvertrauen getankt“, sagte Sylvia McDonald. Aufgrund des besseren Torverhältnisses (6/10:3) belegten ihre Schützlinge hinter Turniersieger JFV Leer (12) und dem VfB Oldenburg (9) den dritten Platz vor den punktgleichen Konkurrenten JSG Esens/Dornum (6/5:4), VfL Oythe (6/2:2) und JFV Cloppenburg (6/5:8).

„Wenn wir diese positive Einstellung aus der Halle mit nach draußen nehmen, dann ist in der Rückrunde der eine oder andere Sieg mehr drin und auch eine bessere Platzierung als Rang acht“, erklärte Sylvia McDonald.