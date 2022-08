Nordlichter ärgern sich über das Regelwerk

Teilen

Aus im Viertelfinale: Der Harpstedter Maurice Dräger (am Ball) und der Dötlinger Marten Franke (rechts) verpassten mit den Nordlichtern bei der Beachhandball-DM den angepeilten Halbfinaleinzug. © Julia Nikoleit

Cuxhaven/Landkreis – Die Nordlichter haben ihr Ziel bei der deutschen Beachhandball-Meisterschaft in Cuxhaven knapp verpasst. Eigentlich hatten Maurice Dräger und Co. den Halbfinaleinzug angepeilt, doch im Viertelfinale schied die Mannschaft um den 28-jährigen Harpstedter nach einem knappen Match gegen den späteren Turniersieger Die Otternasen aus.

„Das ist natürlich sehr ärgerlich, aber im Shootout geht das immer schnell“, bilanzierte Dräger anschließend. „Wir haben meiner Meinung nach dennoch ein sehr gutes Turnier gespielt und konnten uns in der Vorrunde mit dem Gruppensieg belohnen. Wenn wir im Shootout gegen Die Otternasen aber zwei Bälle verwerfen und nur einen halten, geht es halt nicht weiter.“

Am Ende schlossen Dräger und seine Mannschaftskollegen um Hendrik Sander (Harpstedt) und Marten Franke (Dötlingen) das Wochenende in Cuxhaven auf dem siebten Rang ab. „Die Leistungsdichte war enorm hoch“, stellte Dräger nach dem hochklassigen Turnier fest. „Auch die Location mit dem Stadion direkt am Meer war cool – und das Wetter hat ebenfalls mitgespielt.“

Abgesehen von dem Ausscheiden trübte so lediglich die fehlende Spielerlaubnis für Youngster Lian Timmermann die Stimmung im Lager der Nordlichter. Der 16-Jährige hatte bei den Qualifikationsturnieren der German Beach Open (GBO) überzeugt, doch ein Einsatz in Cuxhaven war aufgrund der geltenden Spielordnung des Deutschen Handballbundes (DHB) nicht möglich.

„Wir haben kein Verständnis dafür, dass bei den German Beach Open und der finalen Meisterschaft unterschiedliche Regeln gelten“, ärgerte sich Dräger und betonte: „Wir hätten Lian liebend gerne bei der deutschen Meisterschaft eingesetzt, denn er hat jedes Qualifikationsturnier mit uns bestritten.“

Für den 16-Jährigen selbst war die Nachricht ein Schock. „Die deutsche Meisterschaft der Männer zu spielen, wäre mein persönliches sportliches Highlight in diesem Jahr gewesen“, betonte Timmermann. „Als ich gehört habe, dass ich zu jung bin, war die Trauer natürlich groß.“

Dass sich seine älteren Teamkollegen beim Verband dafür einsetzten, dass er spielen darf, weiß der junge Delmenhorster zu schätzen. „Sie haben alles versucht, um es möglich zu machen“, bedankte er sich bei seinen Mitstreitern. „Am Ende des Tages ging es leider trotzdem nicht.“ Dass er als Co-Trainer mitfahren durfte, „hat mich ein bisschen getröstet, aber hat es nicht ersetzt“.

Der Deutsche Handballbund sieht in dieser Frage keinen Handlungsbedarf, obwohl es alleine für die Nordlichter bereits das zweite Mal ist, dass ein junger Spieler nur zuschauen darf: 2019 durften sie Matthew Wollin – der Wildeshauser lief diesmal für die 12 Monkeys Köln auf, die Fünfter wurden – nicht einsetzen. Der Verband verweist diesbezüglich auf die geltende Spielordnung, die allerdings auf den körperbetonten Hallenhandball ausgerichtet ist.

Beim körperlosen Spiel im Beachhandball können jedoch auch jüngeren Akteure bei den Männern mithalten – zumal die Teilnahme mit 16 Jahren offiziell gestattet ist. Dafür hätte Timmermann aber Jugend-Nationalspieler sein müssen. Diese Erlaubnis auf Spieler ohne Kaderstatus auszuweiten, hat der DHB allerdings nicht vor.

Timmermann erlebte die deutsche Meisterschaft daher nur an der Seitenlinie, doch der 16-Jährige genoss das Erlebnis trotz des Ausscheidens: „Es hat großen Spaß gemacht – auch wenn wir im Viertelfinale ein bisschen Pech hatten. Das Turnier war von der Organisation, der sportlichen Leistung und der Zuschauermenge nicht zu übertreffen.“

Im kommenden Jahr will Timmermann in Cuxhaven dann unbedingt selbst zum Ball greifen. „Ich hoffe sehr, dass ich nächstes Jahr teilnehmen darf – nicht als Trainer, sondern als Spieler“, betont der 16-Jährige. Zudem schielt er auf die U 17-Europameisterschaft im Beachhandball im türkischen Izmir vom 29. Juni bis 2. Juli 2023.

„Die Europameisterschaft zu spielen, wäre ein Traum von mir“, betont der junge Delmenhorster. „Und langfristig würde ich mich auch gerne für die Männer-Nationalmannschaft empfehlen.“ Damit würde er in die Fußstapfen seines Vaters treten: Der Ex-Neerstedter Stefan Timmermann nahm 2015 an der Beachhandball-Europameisterschaft in Spanien teil.

Von Julia Nikoleit