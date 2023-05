TV Brettorf und Ahlhorner SV müssen zum Auftakt der Feldsaison nach Berlin

Von: Sven Marquart

Legt eine Faustballpause ein: Abwehrspieler Marcel Osterloh (l.) hat Trainer Klaus Tabke allerdings signalisiert, im Bedarfsfall beim TV Brettorf auszuhelfen. © Sven Marquart

Brettorf/Ahlhorn – Ihren Erfolg bei der Hallen-DM in Gärtringen haben die Faustballer des TV Brettorf ordentlich ausgekostet. Nach dem Gewinn der Silbermedaille gönnte Trainer Klaus Tabke seinem Team eine dreiwöchige Pause. Kurz vor Ostern bat der TVB-Coach seine Crew dann zur Vorbereitung auf die Feldsaison in der 1. Bundesliga Nord, die an diesem Wochenende beginnt. Brettorfs Ziel: die Qualifikation für die deutsche Meisterschaft am 15. und 16. Juli im schwäbischen Unterhaugstett. Dagegen geht es für den Landkreisrivalen Ahlhorner SV darum, den Sturz in die Zweitklassigkeit zu vermeiden. Unterm Hallendach gelang das in der abgelaufenen Spielzeit nicht.

TV Brettorf

Klaus Tabke redet nicht lange um den heißen Brei herum: „Wir wollen zur DM – möglichst als Nordmeister“, sagt der 57-Jährige. Hauptkonkurrent der Schwarz-Weißen dürfte wie schon in den vergangenen Spielzeiten wieder der TSV Hagen 1860 sein. Gegen die Westfalen verlor Brettorf beim Vorbereitungsturnier in Hannover das Finale. „Wichtig wird sein, dass wir schnell in den Spielrhythmus kommen“, sagt Tabke. Zum Auftakt müssen die Brettorfer bei der Berliner TS (Samstag, 16 Uhr) und beim VfK 01 Berlin (Sonntag, 11 Uhr) antreten. Die vermeintlich schwierigere Aufgabe wartet bei der Berliner TS. Deren Schlagmann Timon Lützow zählt Tabke zu den „Top-drei-Angreifern im Norden“.

Während Linksschläger Vincent Neu seine angedachte Faustballpause nach den Bänderrissen seiner Angriffskollegen Hauke Rykena und Malte Hollmann bereits in der Hallenrunde vorzeitig beendet hat, wird in diesem Sommer Abwehrspieler Marcel Osterloh aussetzen. Allerdings hat das Verletzungspech erneut zugeschlagen: Moritz Cording hatte einen Arbeitsunfall und kann laut Tabke „wenn es gut läuft, in drei oder vier Wochen wieder anfangen“. Deshalb habe sich Osterloh „bereit erklärt, in eingeschränkter Form auszuhelfen“. In Berlin ist er nicht mit dabei. Somit dürfte Youngster Elias Borchers zum Zug kommen. „Oder wir spielen wie in der Halle wieder mit Malte Hollmann hinten“, erläutert Tabke. Als zusätzliche Alternative für den Angriff nimmt er Lewin Mathieu aus der zweiten Mannschaft mit an die Spree.

Kader Hauke Spille (Zuspiel), Elias Borchers (Abwehr), Moritz Cording (Abwehr), Tom Hartung (Abwehr), Malte Hollmann (Angriff/Abwehr), Vincent Neu (Angriff), Hauke Rykena (Angriff)



Ahlhorner SV

Der Ahlhorner SV hätte mit dem TV Brettorf eine Fahrgemeinschaft bilden können, denn auch der ASV muss zum Saisonstart in die Hauptstadt. Die Mannschaft um Spielertrainer Tim Albrecht tritt zunächst beim VfK 01 Berlin an (Samstag, 16 Uhr), tags darauf bei der Berliner TS (Sonntag, 11 Uhr). „Das erste Spiel ist gleich das wichtigste“, sagt Albrecht. Denn der VfK dürfte wie Ahlhorn um den Klassenerhalt kämpfen. Das stark verjüngte ASV-Aufgebot muss künftig ohne Angreifer Christoph Johannes und Abwehrspieler Mats Albrecht auskommen. Die beiden langjährigen Leistungsträger haben ihre Bundesliga-Karrieren beendet. „Die Liga ist deutlich ausgeglichener geworden. Es ist keine Mannschaft dabei, die abfällt. Zwei Teams hinter uns zu lassen, dürfte schwierig genug werden“, ahnt Albrecht.

Kader Tim Albrecht (Zuspiel), Andrej Macht (Abwehr), Erik Grotelüschen (Abwehr), Jan Hermes (Angriff), Luc Tran (Zuspiel), Anton Brod (Abwehr), Niklas Hoffert (Abwehr), Ole Wilke (Angriff)