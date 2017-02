Doppelpacker Seidel überzeugt als hängende Spitze

Wildeshausen - Zum Abschluss seiner Wintervorbereitung ist Fußball-Landesligist VfL Wildeshausen im Testspiel beim Bezirksligisten TuS Sulingen II nicht über ein 4:4 (2:4) hinaus gekommen.

„Das war ein komisches Spiel!“, fand VfL-Coach Marcel Bragula. Seine Crew hatte stark begonnen, zeigte ein gutes Angriffspressing und brachte den Ball immer wieder mit wenigen Kontakten schnell in die Spitze. Folgerichtig schossen Maximilian Seidel (8.) und Andreas Lorer (11.) die Gäste mit 2:0 in Führung. Seidel vergab die Chance zum 3:0 (15.).

„Dann hatten wir einen kollektiven Blackout“, ärgerte sich Bragula: „Ich weiß nicht, welchen Sport wir da in den 25 Minuten vor der Halbzeit betrieben haben – Fußball war das jedenfalls nicht.“ Per Freistoß verkürzte Maurice Krüger auf 1:2 (21.). Der Ball schien für VfL-Keeper Lauren Riedel durchaus haltbar. „Danach waren wir überhaupt nicht mehr auf dem Platz“, schimpfte Bragula. Beim 2:2 durch Marvin Zawodny hob Innenverteidiger Thorben Schütte erst das Abseits auf und verlor dann den entscheidenden Zweikampf (25.). Einen Wildeshauser Ballverlust im Mittelfeld nutzte Salam Garaf, um die Platzherren mit 3:2 in Führung zu bringen (35.). Sulingens 4:2 durch Marvin Zawodny war schön herausgespielt (44.).

In der Kabine sah Bragula lauter hängende Köpfe. „Aber die Jungs haben sich in der zweiten Halbzeit dann selbst aus dem Sumpf herausgezogen“, freute sich der 42-Jährige. Defensiv ließen die Krandel-Kicker nun gar nichts mehr zu, und offensiv knüpften sie an ihre starke Anfangsphase an. Lennart Flege verwandelte einen Handelfmeter zum 3:4 (53.). Maximilian Seidel, der eine gute Partie als hängende Spitze machte, glich zum 4:4 aus (64.). Den möglichen Siegtreffer verpassten Ole Lehmkuhl und René Tramitzke.

„Insgesamt haben wir 65 Minuten richtig guten Fußball gespielt, aber gegen einen Bezirksligisten dürfen wir keine vier Gegentore bekommen“, bilanzierte Bragula. - mar