Doppel-Comeback: Kupka und Bröcker wieder fit

Wildeshausen - Aus organisatorischen Gründen hat der TB Uphusen das vereinbarte Testspiel beim Fußball-Bezirksligisten VfL Wildeshausen platzen lassen. Die Krandel-Kicker blieben jedoch nicht untätig, sondern traten gegen die vereinseigene U23 an. Ganz offiziell als Freundschaftsspiel angemeldet und unter der Leitung von Theodor Potiyenko (FC Hude), dem Topschiedsrichter des Kreises. Dass sich das Bezirksliga-Team am Ende mit 3:0 (2:0) durchsetzte, war jedoch allenfalls nebensächlich. Wichtiger erschien Trainer Marcel Bragula, „dass wir das gute Miteinander mit der U23 intensiviert haben“. Außerdem feierten zwei lange verletzte Akteure ihr Comeback, während zwei Neuzugänge ihren Einstand gaben.

Mit dem Gegner veränderte sich für die erste Mannschaft natürlich auch die Aufgabenstellung. Gegen den zwei Klassen höher spielenden Oberligisten aus Uphusen hätte der Fokus auf dem Abwehrpressing gelegen. Gegen die künftig in der 1. Kreisklasse um Punkte kämpfende VfL-Reserve lag der Schwerpunkt nun auf dem Angriffspressing. „Das ist eine komplett andere Thematik“, verdeutlichte Bragula.

Wie nicht anders zu erwarten war, hatte seine Crew „gefühlt 80 Prozent Ballbesitz“. Doch die Mannschaft von Dirk Lenkeit hielt ordentlich dagegen. „Ich war mit der Abwehr sehr zufrieden. Wir haben sehr gut gegen den Ball gearbeitet und der Ersten das Leben teilweise sehr schwer gemacht“, sagte der U 23-Coach. „Sie haben auch zwei, drei gute Nadelstiche gesetzt“, lobte Bragula.

Die schwache Chancenverwertung war einer der Gründe für den Abstieg aus der Landesliga. Daran knüpfte die Erste im Vereinsduell nahtlos an. „Wir haben wieder zu viele Chancen liegen gelassen“, monierte Bragula. Obwohl er 14:2 Möglichkeiten für seine Elf gezählt hatte, sprangen am Ende nur drei Treffer durch Thorben Schütte (21.), Philipp Finger (50.) und René Tramitzke (67.) heraus.

Erfreulicher: Fast fünf Monate, nachdem er sich im Testspiel gegen den TSV Großenkneten ohne Fremdeinwirkung am Sprunggelenk verletzt hatte, kam Sebastian Bröcker wieder zum Einsatz. Der im zweiten Abschnitt eingewechselte Linksfuß war prompt am dritten Treffer beteiligt.

Sogar ein Dreivierteljahr war Alexander Kupka außer Gefecht gesetzt, nachdem er sich zum zweiten Mal eine Schultereckgelenksprengung zugezogen hatte. Der 22-Jährige spielte komplett durch. In der ersten Halbzeit war sein Partner in der Innenverteidigung Christoph Stolle, der sein Debüt im VfL-Trikot gab und den Eckstoß vor Fingers 2:0 trat. „Christoph wirkte noch etwas nervös“, sagte Bragula über seine Neuerwerbung vom Kreisligisten TSV Ganderkesee. In der zweiten Halbzeit gewann Stolle auf der Sechserpositionen dann an Sicherheit.

Im Tor wurde Sebastian Pundsack zu Wiederbeginn von Felix Dittrich abgelöst. Der ebenfalls aus Ganderkesee stammende Keeper hatte jedoch nur Routinearbeit zu verrichten. Der dritte Neuling, Michael Eberle, war noch nicht dabei. - mar