TV Dötlingen „verhandelt“ mit Ex-Profi Christoph Metzelder

Nationalspieler lehnt Angebot des Kreisligisten ab / „Nicht zur Schießbude mutieren“

+ Dötlingens Trainer Markus Welz sucht nach Verstärkungen für den Defensivbereich. - Foto: Marquart

Landkreis - Die Entscheidungen in der Fußball-Kreisliga sind gefallen. Für die meisten Teams geht es nur noch darum, die Saison anständig zu Ende zu bringen und schon mal für die Spielzeit 2017/2018 zu planen. So sucht der TV Dötlingen nach der Verpflichtung der beiden Offensivleute Roman Seibel und Shqipron Stublla (wir berichteten), nun noch nach Verstärkungen für die Defensivabteilung. Spaßeshalber fragte der Tabellenelfte via Facebook bei Christoph Metzelder an. Doch das Angebot im Gegenzug für freie Logis in einer Spieler-WG und monatliche Events wie Bollerwagentouren „vor 50 Leuten ohne Kameras zu kicken und ab und zu von unserem Trainer beleidigt zu werden, wenn die Leistung nicht stimmt“, überzeugte den ehemaligen Nationalspieler offensichtlich nicht. „Ich kriege keine Freigabe vom TuS Haltern am See“, antwortete Metzelder mit Verweis auf seinen Heimatverein.