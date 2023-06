Dötlingen stolzer Dritter, HTB sauer

Von: Cord Krüger

Teilen

Torschützenkönig: Dötlingens Shqipron Stublla erzielte 38 Saisontreffer, die letzten beiden gegen Wüsting. © Büttner

Landkreis – Einen großen Kampf lieferte der bereits vorher abgestiegene FC Huntlosen dem TV Munderloh und trotzte dem Kreisliga-Zweiten zum Saison-Kehraus einen Punkt ab. Dötlingen beendet die Serie dank des 5:1-Siegs über Wüsting als starker Tabellendritter.

FC Huntlosen – TV Munderloh 4:4 (2:3): Warum nicht immer so? Mit einer ähnlichen Leistung und Mentalität in der gesamten Spielzeit wäre Georg Zimmermanns Team wohl nicht in die 1. Kreisklasse gerutscht. „Nach unseren verschlafenen ersten 20 Minuten haben die Jungs das wirklich gut gemacht“, lobte der FCH-Trainer. Und sie bewiesen Moral: Denn nachdem Matti Lüers (4.), Lando Kropp (14.) und Maximilian Pieper (20.) die Gäste scheinbar auf Kurs gebracht hatten, köpfte Stefan Merz nach einer Ecke das 1:3 (24.) und traf zum 2:3 ins lange Eck (28.). Nach der Pause vollendete Lukas Bünz eine feine Kombination zum 3:3 (59.). „Rückpass, Doppelpass – da war alles dabei“, schnalzte Zimmermann mit der Zunge. Munderlohs erneute Führung durch Finn Rustler (68.) fiel zu Zimmermanns Ärger aus abseitsverdächtiger Position, doch Dennis Jielg setzte sich kurz vor Schluss durch und erzwang das Remis (88.).

TV Dötlingen – SF Wüsting 5:1 (3:1): Markus Welz war mehr als zufrieden. „Das ist die erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte – und darauf sind wir alle mächtig stolz“, freute sich der TVD-Trainer über „Bronze“. Er dankte allen seiner 30 eingesetzten Akteure dieser Serie, „von denen einige dabei waren, die nicht trainieren konnten, aber immer zur Stelle waren, wenn wir sie brauchten“. Zudem gab’s einen Einzeltitel: Shqipron Stublla sicherte sich mit 38 Treffern die Torjägerkrone vor Harpstedts Niklas Fortmann. Um diesbezüglich ganz sicherzugehen, legte Dötlingens Knipser, der das 1:0 von Joost Hoffrogge (2.) vorbereitet hatte, selbst zum 2:0 nach (7.). Dabei bedankte er sich für die Vorlage von Andreas Kari. Später verwandelte Stublla noch einen an sich selbst verschuldeten Foulelfmeter zum Endstand (79.). Zwischendurch hatte Wüstings etatmäßiger Torwart Dario Reuter im letzten Spiel für seinen Heimatverein (er wechselt zu Regionalliga-Absteiger Atlas Delmenhorst) gezeigt, dass er es auch im Sturm kann: Er markierte das 1:2 (15.). Doch Hoffrogge stellte per Kopf nach einer Flanke von Tobias Pelz den alten Abstand wieder her (17.), ehe Jannik Heuer per Traumtor aus 20 Metern in den Knick alles klar machte (74.).

VfR Wardenburg – Harpstedter TB 3:2 (2:2): Vergeblich wartete der Kreismeister aus Harpstedt nach dem Abpfiff auf einen Offiziellen des Fußballkreises, der dem künftigen Bezirksligisten zum Titel hätte gratulieren können. „Das ist bitter für die Jungs“, fand der scheidende HTB-Trainer Thorsten Graf: „Da spielt die Mannschaft eine solche Saison, viele Harpstedter sind extra nach Wardenburg mitgekommen – und vom Verband findet sich keiner, der seine Glückwünsche ausspricht. Vielleicht gibt es dafür noch eine einfache Erklärung, aber wenigstens ein Anruf wäre schön gewesen.“ Auch HTB-Spartenleiter Michael Würdemann wirkte angefressen: „Ich finde dieses Verhalten sehr respektlos.“

Während des Spiels herrschte hingegen beste Stimmung. „Wir hatten vorher festgelegt, dass niemand auf seiner angestammten Position spielen durfte“, berichtete Graf. So fand sich Knipser Niklas Fortmann im Abwehrzentrum wieder, Defensivmann Onno Bolling gab den Linksaußen, und der etatmäßige Keeper David Wehrenberg bediente als Rechtsaußen per Flanke Fabian Engeln zum 2:2 (26.). Zuvor hatte Nexhdet Berisha den VfR in Führung gebracht (9.), ehe Fortmann das 1:1 köpfte (18.). Keine 60 Sekunden später gelang Tim Conring jedoch das 2:1. Nach der Pause war es über weite Strecken ein Sommerkick, in dem nur noch Maurice Harr zum 3:2 für den VfR traf (69.).

Beckeln Fountains – Bookholzberger TB 3:7 (1:4): Dieses Schützenfest zum Abschluss hatte sich für Beckelns Trainer „Jupp“ Büsing angedeutet: „Bei uns ist seit Wochen die Luft raus, diesmal waren wir relativ schlecht besetzt und konnten nicht großartig etwas gestalten.“ Nach einem Eigentor von Jonas Gralheer (4.) erhöhte Mark Doodeman auf 2:0 (11.). Max Würdemanns Anschluss (13.) folgte der vorentscheidende Doppelpack durch Helge Petershagen (16./22.). Thorben Deepe mit dem 2:4 (42.) und Timo Gralheer zum 3:5 (72.) brachten die Platzherren zwar zwischendurch noch heran (42.), aber Gabriel Kaya (42.), erneut Petershagen (75.) und Tobias Isermann schossen ein 7:3 heraus. Und das, obwohl die Fountains nach einer Roten Karte 40 Minuten in Überzahl spielten.