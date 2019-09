Döner setzt auf Routinier Ruhle

Landkreis – Langsam wird es für den FC Huntlosen mal wieder Zeit. Nach sieben Punkten aus den ersten drei Partien ist die Mannschaft von Trainer Maik Seeger an den vergangenen fünf Spieltagen der Fußball-Kreisliga komplett leer ausgegangen und bis auf den zwölften Rang abgerutscht. Gegen den Tabellennachbarn TSV Ganderkesee soll nun unbedingt etwas Zählbares her.

TV Munderloh – TV Dötlingen (Freitag, 19.30 Uhr): Die Formkurve des TV Dötlingen zeigt klar nach oben. Der Tabellenzehnte überzeugte zuletzt in der Liga gegen den KSV Hicretspor (4:1) und im Pokal gegen den VfR Wardenburg (3:1) und zeigte auch beim 0:1 gegen Spitzenreiter SV Atlas II eine ansprechende Leistung. „Deshalb können wir in Munderloh mit breiter Brust auftreten und wollen versuchen dort zu gewinnen“, sagt Co-Trainer Tim Lemke, der in dieser Woche den beruflich in Italien weilenden Chefcoach Joachim Puchler vertrat. Zudem lichtet sich das Lazarett der Gäste weiter. Kapitän Gerrit Schüler ist zurück, und auch bei Jan Mewis sieht es laut Lemke „ganz positiv“ aus. Lediglich Kevin Strumpski (verhindert) und Joole Bredehöft (Fußverletzung) werden am Heidhuser Weg fehlen. „Munderloh hatte im Sommer einen relativ großen Umbruch. Sie sind trotzdem ganz gut gestartet. Deshalb kann ich mir die 0:2-Niederlage gegen Stenum II nicht erklären – vielleicht war das nur ein Ausrutscher“, rätselt Lemke.

Harpstedter TB – RW Hürriyet (Freitag, 19.30 Uhr): Zur Überraschung von Jörg Peuker mischt Hürriyet als Tabellenvierter bislang munter oben mit. „Ich kann nicht einschätzen, was da auf uns zukommt. Ich weiß aber, dass wir uns letzte Saison gegen Hürriyet in der Meisterschaft und im Pokal zweimal richtig schwer getan haben“, sagt der HTB-Coach. Wichtig sei, die Mängel aus dem Pokalspiel gegen Großenkneten abzustellen. „Sonst wird’s problematisch.“ Der HTB muss definitiv ohne die verletzten Lukas Brümmer und Jonas Pleus auskommen. Ob die angeschlagenen Matthes Barenbrügge, Mel Siegenthaler und Magnus Ellermann mitmischen können, ist unsicher.

TSV Großenkneten – VfL Wildeshausen II (Freitag, 20 Uhr): Auch ohne Nico Krumdiek und Andreas Kari gewannen die Krandel-Kicker zuletzt mit 3:0 gegen den TV Falkenburg. Nun stehen die beiden Offensivkräfte wieder zur Verfügung. „Beide sind direkt Kandidaten für die erste Elf“, sagt Mete Döner. Der VfL-Coach setzt außerdem weiter auf Matthias Ruhle. Der Routinier aus der dritten Mannschaft hatte bereits gegen Falkenburg und im Pokalspiel gegen Munderloh auf der Sechserposition überzeugt. Döner schätzt dabei nicht nur die Lauf- und Zweikampfstärke des 36-Jährigen: „Matthias ist ein Führungsspieler, der auf dem Platz viel spricht.“ Zwar sieht Döner den TSV auf dessen eigenem Kunstrasen leicht im Vorteil. „Aber wir haben uns trotzdem das Ziel gesetzt, dort zu gewinnen“, bekräftigt der 40-Jährige.

FC Huntlosen – TSV Ganderkesee (Sonnabend, 16 Uhr): Während der jüngsten 0:3-Pleite bei RW Hürriyet zogen sich Stefan Merz (Schulter), Lyroy Schallock (Zeh) und Leon Fenslage (Leiste) Blessuren zu, die ihr Mitwirken gegen den Tabellennachbarn fraglich machen. „Trotzdem sieht es bei uns personell tendenziell etwas besser aus“, berichtet FCF-Coach Maik Seeger. Denn Simon Mohn, Sebastian Merz und Malte Bolling sind aus dem Urlaub zurück. Auch Lukas Dalichau und Andreas Logemann stehen diesmal zur Verfügung. „Ganderkesee ist schlagbar. Sie sind körperlich robust, dafür sind wir etwas schneller. Das wollen wir auf unserem Kunstrasen ausnutzen“, erläutert Seeger. mar