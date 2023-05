Nils Döhle beschert Harpstedter TB II den nächsten Dreier

Von: Sven Marquart

Wieder nichts: Kleinenknetens Felix Reibert (l.) kommt nicht an Harpstedts Torhüter Ole Grabowski (r.) vorbei. Noah Wehrmann (M.) beobachtet die Szene. © Tamino Büttner

Landkreis – Der SV GW Kleinenkneten hat sich durch das 0:1 beim Harpstedter TB II aus dem Aufstiegsrennen der 1. Fußball-Kreisklasse verabschiedet, während Harpstedts Hoffnungen im Kampf um den Klassenerhalt weitere Nahrung erhielten. Dagegen steht Schlusslicht SF Littel nicht erst seit dem 0:1 gegen den TSV Ippener als erster Absteiger fest.

Harpstedter TB II – SV GW Kleinenkneten 1:0 (0:0): „Es ging schon ganz gut zur Sache. Man hat gemerkt, dass Kleinenkneten nochmal oben anklopfen wollte“, berichtete HTB-Coach Marcus Metschulat. Seine von Kapitän Lukas Idel vorzüglich organisierte Abwehr ließ in der kampfbetonten Partie kaum etwas zu. So erarbeiteten sich die Harpstedter ein Chancenplus. „Deshalb ist unser Sieg auch verdient“, erklärte Metschulat. Tilmann Kraft und Lennard Radtke hätten die HTB-Reserve bereits in Führung bringen können. Das 1:0 markierte schließlich Nils Döhle, der erst an GWK-Keeper Lukas Kaschell scheiterte, den Abpraller aber über die Linie bugsierte (73.). Die ohne ihren privat verhinderten Trainer Michael Wennmann angetretenen Grün-Weißen ärgerten sich über den Treffer, weil sich einer ihrer Akteure verletzt hatte, Harpstedt aber trotzdem weitergespielt habe. Kleinenknetens Florian Oestermann (74.) und Harpstedts Peer Brand (87.) sahen in der Schlussphase jeweils Gelb-Rot.

SF Littel – TSV Ippener 0:1 (0:0): „Das war Not gegen Elend. Am Ende waren wir die Glücklicheren“, hätte sich Ippeners Trainer Thorsten Sander nach der zerfahrenen Partie am liebsten in Schweigen gehüllt. Spielerische Akzente blieben auf beiden Seiten Mangelware. „Wir waren nicht richtig wach. Das war alles viel zu träge“, rügte Sander seine Elf. Den einzigen Treffer erzielte Jason Sander (89.), nachdem er kurz zuvor noch an Littels Schlussmann Kevin Schmidt gescheitert war (85.).