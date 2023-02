TV Neerstedt gegen Eickener SpVg in der Pflicht: Die Zeit der Durststrecken ist vorbei

Stjorven Schröder kehrt nach seiner Verletzungspause zurück ins Müller-Team. © Büt

Spätestens nach der Niederlage in der Vorwoche beim MTV Eyendorf gilt es für die Verbandsliga-Handballer des TV Neerstedt: Punkte für den Klassenerhalt müssen her! Denn nachdem der Verband die Anzahl der Absteiger in dieser Woche auf mindestens drei beziffert hatte, ist der Puffer der Grün-Weißen auf die gefährliche Zone daher mal eben auf einen zarten Zähler zusammengeschrumpft.

Neerstedt – Bei einer Niederlage im Heimspiel gegen die Eickener SpVg (Samstag, 19.30 Uhr) könnten die Neerstedter erstmals in dieser Saison auf einen Fahrstuhlspatz abrutschen.

So weit will es Andreas Müller jedoch nicht kommen lassen. „Wir haben die Zeichen der Zeit erkannt. Wir können uns nicht auf andere verlassen, müssen liefern.“ Für den TVN-Coach habe die Partie gegen den Tabellenachten „Endspielcharakter“. Schulterklopfer für seine Spieler habe es zuletzt genügend gegeben, verdeutlicht er: „Dafür können wir uns aber nichts kaufen.“ Wie der Sieg am Ende zustande kommt, spielt für den B-Lizenzinhaber keine Rolle. Es dürfe auch ein „dreckiger“ sein.

Bei den Gästen hat der Bookholzberger die Rückwärtsbewegung als Schwäche ausgemacht. In der Abwehr wollen seine Männer den Rückraum der Eickener SpVg um die Brüder Artur und Michael Brack nicht zur Entfaltung kommen lassen. Bei 15 bis 18 Toren will der Trainer die zweite Reihe der Gäste halten. Dabei kann der 45-Jährige auch auf Stjorven Schröder zählen. „Stjorven ist nach seiner Verletzungspause wieder an Bord und soll Julian Hoffmann entlasten“, erläutert der Coach. Aushilfe Torben Quickert wechselt nach der Rückkehr von Youngster Schröder zurück in die Reserve. Personell steht bei den Hausherren nur hinter dem Einsatz von Florian Schrader ein Fragezeichen. „Florian hat aus dem Spiel in Eyendorf eine Blessur am Oberschenkel mitgebracht“, berichtet Müller.

Alle – Spieler und Umfeld – sind sich der Situation sehr wohl bewusst.

Dass es in dieser Saison nicht bei den beiden Regelabsteigern bleiben wird, kommt für den Neerstedter Übungsleiter bei sechs Aufsteigern aus den Landesligen nicht wirklich überraschend. Steigt aus den 3. Ligen mehr wie eine Mannschaft in den Bereich der Oberligen Nordsee und Niedersachsen ab, dann müssen sogar ganze vier Teams in die Landesliga runter. Sechs Spieltage vor dem Saison-Ende sind in den Staffeln Nord und Ost der 3. Liga noch die HSG Nienburg, der HC Northeim und die Sportfreunde Söhre gefährdet.

Beim TV Neerstedt wisse man aber genau, was die Stunde geschlagen habe, versichert Müller: „Alle – Spieler und Umfeld – sind sich der Situation sehr wohl bewusst. Wir haben unsere Lehren aus den vergangenen Spielen gezogen.“ Man dürfe sich in den folgenden Begegnungen keine Durststrecken mehr erlauben.

Bei der Niederlage in Eyendorf brachte sich seine Crew in der Vorwoche aufgrund einer desolaten ersten Halbzeit um ein besseres Ergebnis.