U18-Faustball-EM: „Die Vorfreude ist riesig“

Sieht sich und ihr Team gewappnet: U 18-Nationalspielerin Jordan Nadermann. © Büttner

Sportliche Höhepunkte gebündelt an einem Ort: Zum Kampf um gleich drei Europameistertitel treten von Freitag bis Sonntag die besten europäischen Nachwuchs-Faustballmannschaften im schwäbischen Vaihingen/Enz an. In der männlichen und weiblichen U 18 wollen auch Sportlerinnen und Sportler aus dem Landkreis den EM-Titel gewinnen. Bei der männlichen U 21, die ebenfalls ihren Europameister ausspielt, ist kein Spieler aus dem Landkreis vertreten.

Weibliche U 18

Vaihingen an der Enz – Nach den Erfolgen bei der vergangenen Europameisterschaft (2019) und Weltmeisterschaft (2021) gehört Deutschland zu den Top-Favoriten auf den Titel. Und: Mit Jordan Nadermann, Mieke Kienast und Merle Meves (alle Ahlhorner SV) zählen gleich drei Spielerinnen aus dem Landkreis zum deutschen Aufgebot des Trainer-Trios Heike Hafer, Hartmut Maus und Katrin Gewinner. „Die Vorfreude ist auf jeden Fall riesig“, erklärt Nadermann: „Gerade vor heimischem Publikum zu spielen, ist immer etwas Besonderes.“

Dabei musste sie selbst in den vergangenen Wochen alles dafür tun, um für die EM rechtzeitig fit zu werden. Beim Nominierungslehrgang zog sich die Allrounderin einen Bänderriss zu, musste einige Wochen pausieren. Alles andere als eine optimale Vorbereitung, auch wenn Nadermann alles dafür gab, sich trotzdem fit zu halten. Immerhin: Seit einer Woche ist sie zurück auf dem Platz, konnte dazu am Donnerstagabend das Abschlusstraining mit dem Team absolvieren.

Nadermann sieht die deutsche Mannschaft gut aufgestellt für die EM. „Wir sind auf allen Positionen sehr gut besetzt, sind so sehr variabel“, sagt sie. Neben ihr und Mieke Kienast sind noch vier weitere Spielerinnen aus der Weltmeister-Mannschaft von Grieskirchen/Österreich verblieben. „Das gesamte Team harmoniert sehr gut. Wir freuen uns alle sehr, vor unseren Freunden und Familien zu spielen.“ Und auch das EM-Ziel ist klar formuliert: „Wir wollen die Europameisterschaft gewinnen“, betont Nadermann.

Als stärksten Konkurrenten schätzt sie die österreichische Mannschaft ein, gegen die Deutschland bereits das WM-Finale im vergangenen Jahr bestritt und deren Kader sich ebenfalls kaum verändert hat. Das erste Duell gibt es dabei schon in der Vorrunde. „Das verspricht bereits früh Spannung“, ist sich die Ahlhornerin sicher. Weitere Gruppengegner am Samstag sind die Schweiz, Italien und Dänemark.

Männliche U 18

Es ist sein erster großer Auftritt im Nationaltrikot: Für Anton Brod geht mit der Europameisterschaft in Vaihingen/Enz ein Traum in Erfüllung. Als einziger Landkreis-Spieler gehört der Abwehrmann vom Ahlhorner SV zum EM-Aufgebot des Trainer-Duos Kolja Meyer (Vaihingen/Enz) und Tim Lemke (Brettorf). „Schon seit dem ersten Lehrgang im April in Unterhaugstett habe ich davon geträumt, in Vaihingen/Enz bei der U 18-EM mitspielen zu dürfen“, betont Brod. Beim Lehrgang in Segnitz gelang ihm über Fronleichnam der Sprung in den Kader. „Ich freue mich riesig, zum ersten Mal den Adler auf der Brust zu tragen und ein Teil des Teams zu sein“, sagt er mit voller Vorfreude: „Ich muss aber auch zugeben, dass ich aufgeregt bin, auf so einem großen Event spielen zu dürfen.“ Beim WM-Triumph vor einem Jahr in Grieskirchen gehörte der Ahlhorner noch nicht zum Kader. Ohnehin sind aus dem damaligen Team altersbedingt nur noch vier Akteure verblieben. „Sie sind eine gute Basis, und wir jüngeren Spieler wurden gut aufgenommen. Die Leistungsdichte im Kader ist auf jeden Fall hoch, jeder hat den Ehrgeiz, alles dafür zu tun, um unseren gemeinsamen Traum zu erfüllen“, erzählt Brod.

Das soll helfen, um es auch in Vaihingen/Enz möglichst weit zu bringen. In der Gruppenphase bekommt es Deutschland zunächst mit Italien, danach mit der Schweiz und Dänemark sowie zum Vorrunden-Abschluss mit Österreich zu tun. „Aufgrund der Ergebnisse der vergangenen Jahre schätze ich Österreich als einen sehr starken Konkurrenten ein“, glaubt Brod, der auch die Qualität der Schweizer lobt: „Wenn bei uns aber alle ihre Leistungen abrufen können, stehen die Chancen auf eine Medaille sehr gut“, ist der Abwehrspieler des ASV überzeugt. Und wenn das gelingt, sollte auch der Traum von einer Goldmedaille möglich sein.

Hollmann für Zukunftskader nominiert Neben der Europameisterschaft der männlichen U21 wird es auch ein Testländerspiel des deutschen Frauen-Zukunftskaders (U23) geben. Hier haben die beiden Trainerinnen Eva Krämer und Silke Eber mit Abwehrspielerin Ida Hollmann (TV Brettorf) auch eine Spielerin aus dem Landkreis nominiert. Hollmann gewann erst Mitte Juli den World-Games-Titel mit der Frauen-Nationalmannschaft in den USA.