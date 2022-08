U18-Faustball-EM: Ahlhorner Quartett feiert Doppelerfolg

Teilen

Grandiosen Doppelerfolg für die Ahlhorner Mieke Kienast, Anton Brod, Jordan Nadermann und Merle Meves. © USP

Sonntagabend, kurz nach 20.00 Uhr im schwäbischen Vaihingen an der Enz: Während aus den Boxen der Partyschlager „Der Zug hat keine Bremsen“ dröhnt, die Zuschauer auf der Tribüne rund um das Faustballfeld klatschen und jubeln, schlängelt sich auf dem Platz eine Polonaise zwischen Faustball-Leine und Gratulanten entlang. Mittendrin in dieser nicht enden wollenden Partyschlange: Jordan Nadermann, Merle Meves, Mieke Kienast und Anton Brod vom Ahlhorner SV. Nach zwei spanenden Finalsiegen gegen Österreich sind sie jetzt Europameister.

Vaihingen an der Enz – Beide Endspiele waren dabei an Spannung kaum zu überbieten. Zunächst hatte sich die weibliche U 18 einen wahren Krimi gegen Österreich geliefert. Ohne Niederlage war die Mannschaft um die drei ASV-Spielerinnen durch das Turnier marschiert, hatte in der Vorrunde Italien (11:7, 11:2), die Schweiz (11:5, 11:6), Dänemark (11:2, 11:2) und Österreich (11:8, 11:7) bezwungen. Im Halbfinale machte das Team dann mit der jungen italienischen Auswahl kurzen Prozess (11:0, 11:1, 11:3) und feierten so den Finaleinzug. „Alle zehn Spielerinnen haben perfekt harmoniert“, berichtete Nadermann: „Jeder hat den anderen unterstützt. Somit waren wir ein perfektes Team.“

Das Finale wurde dann zu einer wahren Nervenschlacht – in der ASV-Angreiferin Nadermann beinahe zur tragischen Figur geworden wäre.

Mit 15:13 hatte sich Deutschland noch den ersten Satz gesichert, verlor kurz danach aber in den entscheidenden Phasen des zweiten und dritten Satzes den Faden (13:15, 10:12). „Im Vorrundenspiel wurde noch viel ausprobiert. Österreich hat das Spiel sehr gut analysiert, unsere Spielzüge und Schläge perfekt analysiert“, sagte Nadermann: „Im Finale haben sie dann ihre Vorgaben sehr gut umgesetzt und wir sind dem Rückstand hinterhergelaufen. Nadermann selbst übernahm in dieser Phase den Hauptangriff, Kapitänin Mieke Kienast wurde zu Beginn des zweiten Satzes eingewechselt, um die Defensive zu stabilisieren.

Im vierten Abschnitt kippte die Begegnung dann wieder – und nun in Richtung Titelverteidiger Deutschland. Mit 11:5 führte Nadermann ihr Team in den Entscheidungssatz, in dem die deutsche Mannschaft sich schnell eine 7:3-Führung erspielte. Doch ausgerechnet in dieser Phase war das Spiel für die Ahlhorner Angreiferin beendet. Gerade erst von einer Verletzung genesen, plagten Nadermann starke Krämpfe, unter Schmerzen musste sie das Feld verlassen – und mit ansehen, wie Österreich Punkt um Punkt verkürzte und auf 7:9 herankam. Die Wende gelang dem Team Austria aber nicht mehr. Mit zwei Punkten sorgte Nadermann-Vertreterin Ricarda Stübbe für die Entscheidung. „Sie hat das super gemacht und auf Anhieb gepunktet“, sagte Nadermann, die nach Spielschluss gemeinsam mit ihren Mitspielerinnen jubeln durfte: „Die Erleichterung war bei allen groß.“

Auch deutsche U21 holt den Titel Bereits am Samstagabend wurde auf der Sportanlage in Vaihingen/Enz die deutsche Nationalhymne für einen Europameister gespielt. Die männliche U 21 feierte mit einem 3:0 (11:9, 11:4, 13:11)-Sieg gegen Österreich den Titel. Aus dem Landkreis war kein Spieler vertreten. Brettorferin Hollmann mit Perspektivkader eefolgreich Beim Testländerspiel des Frauen-Perspektivkaders am Freitagabend ging Deutschland ebenfalls als Sieger aus dem Duell mit Österreich hervor (13:11, 11:7, 11:4). Defensivspezialistin Ida Hollmann (TV Brettorf) kam für das deutsche Team zum Einsatz.

Ähnlich packend verlief auch das Final-Duell in der männlichen U 18 – wenn auch mit etwas anderem Verlauf. Denn den deutlich besseren Start erwischte Deutschland, ging schnell mit 2:0 (11:5, 11:9) in Führung. Doch wie schon beim WM-Finale ein Jahr zuvor kämpfte sich Österreich zurück. Mit einer deutlich offensiveren Abwehrformation stellten sie die deutsche Mannschaft von Trainer-Duo Kolja Meyer (Vaihingen/Enz) und Tim Lemke (Brettorf) vor Probleme, glichen zum 2:2 aus (11:7, 11:8).

In der anschließenden zehnminütigen Pause fanden die beiden Nationaltrainer aber wohl die richtigen Worte. Anton Brod verfolgte von der Seitenlinie aus, wie seine Mannschaft den deutlich besseren Start in den Entscheidungssatz erwischte, sich mit einer 6:2-Führung einen komfortablen Vorsprung erspielte und diesen letztendlich auch ins Ziel brachte (11:5). Damit feierten die deutschen U 18-Nachwuchs-Faustballer einen grandiosen Doppelerfolg.