GVO-Umschaltspiel flößt VfL Wildeshausen Respekt ein

Von: Sven Marquart

Die Leiste zwickt: VfL-Kapitän Marco Nakelski (r., im Duell mit Atlas-Torjäger Dominik Entelmann) droht für die Partie bei GVO Oldenburg die Zuschauerrolle. © Sven Marquart

Wildeshausen – Die Saison in der Fußball-Bezirksliga ist noch jung. Aber schon jetzt sieht sich Marcel Bragula in seiner Einschätzung bestätigt. „Ich habe gesagt, dass Frisia Wilhelmshaven vorweg marschieren wird und GVO Oldenburg dahinter folgt. Ganz verkehrt habe ich damit offenbar nicht gelegen“, meint der Trainer des VfL Wildeshausen. Tatsächlich führt Mitabsteiger Frisia die Tabelle mit 13 Punkten aus fünf Partien an. GVO rangiert zwar nur auf Platz zehn, allerdings haben die Osternburger auch erst drei Spiele absolviert, in denen sie fünf Zähler sammelten. Mit einem Sieg im direkten Duell (Sonntag, 14 Uhr) könnte GVO nach Punkten mit dem VfL Wildeshausen gleichziehen.

Dank einer starken zweiten Halbzeit hatten sich die Krandel-Kicker am vergangenen Sonntag mit 4:1 (1:1) gegen den SV Atlas Delmenhorst II durchgesetzt. Mit den ersten 45 Minuten war Bragula jedoch gar nicht einverstanden. „So eine Leistung wird zu wenig sein, wenn wir bei GVO etwas mitnehmen wollen“, sagt der 49-Jährige. Seine Crew stehe vor der „bisher höchsten Hürde“ in der neuen Spielzeit.

Besonders vor dem Umschaltspiel der Gastgeber hat Bragula gehörigen Respekt. „Die Mannschaft muss wissen, wie sie bei Ballverlusten zu reagieren hat. Wenn wir nicht ins Gegenpressing kommen, müssen wir zumindest ganz fix wieder in die defensive Grundordnung finden“, erläutert Bragula. In Lasse Dworczak habe GVO den schnellsten Spieler der Liga.

Der VfL-Coach muss erneut umbauen. Ole Lehmkuhl hat sich in den Urlaub verabschiedet. Christopher Kant muss Dienst schieben. Alexander Dreher und Fynn Theuser fallen weiterhin verletzt aus. Auch Kapitän Marco Nakelski (Probleme im Leistenbereich) dürfte nicht zur Verfügung stehen. Hoffnung besteht noch bei Alexander Kupka, dessen Oberschenkel am Dienstag im Training etwas abbekommen hat.