Derby in Brettorf: Tabke relaxt, Albrecht angespannt

Brettorf/Ahlhorn – Selten waren die Erstliga-Faustballer des TV Brettorf vor einem Derby gegen den Ahlhorner SV so relaxt. Mit einem Heimsieg über den Landkreisrivalen könnte der Talentschuppen von Klaus Tabke bereits an diesem Freitag ab 19 Uhr den Klassenerhalt perfekt machen. „Darauf ist unser Hauptaugenmerk gerichtet“, bestätigt der TVB-Coach. Positiver Nebeneffekt: Seine Crew würde in der Rückrunde um die DM-Qualifikation spielen.

Sowohl Brettorf (2:5 gegen den VfK 01 Berlin) als auch Ahlhorn (1:5 gegen den TSV Hagen 1860) haben ihre jüngsten Partien verloren. Während Brettorf gegen den ungeschlagenen Spitzenreiter keinesfalls enttäuschte, präsentierte sich der ASV desolat. „Das war ein Spiel für die Tonne! Aber das ist abgehakt. Jetzt geht der Blick nach vorn“, sagt Ahlhorns Spielertrainer Tim Albrecht. Sein Team steht im Gegensatz zu den Gastgebern mächtig unter Zugzwang. „Das Derby ist für uns ein Muss-Spiel, wenn wir zur DM wollen“, weiß Albrecht, was die Stunde geschlagen hat. Während die Ahlhorner in Bestbesetzung am Bareler Weg auflaufen können, muss Brettorf auf den beruflich verhinderten Vincent Neu verzichten.

Dafür ist der Linksschläger am Sonnabend dabei, wenn der Tabellendritte um 14 Uhr beim TK Hannover antreten muss. „Der TKH hat eine junge, talentierte Mannschaft. Da muss man 100 Prozent geben. Wenn man sie ins Spiel kommen lässt, wird es schwer“, warnt Tabke vor dem Tabellenfünften.

Ohne den privat verhinderten Erik Grotelüschen fährt der Ahlhorner SV am Sonnabend zum Auswärtsspiel beim VfL Kellinghusen (16 Uhr). Die Sportanlage an der Quarnstedter Straße, auf der am 31. August und 1. September auch die DM-Endrunde ausgetragen wird, gilt als windanfällig. Bei den Schleswig-Holsteinern läuft es in dieser Feldsaison überhaupt noch nicht rund: Der Tabellenvorletzte zog zuletzt sogar deutlich mit 0:5 bei Aufsteiger SV Moslesfehn den Kürzeren. „Das wundert mich“, staunt Tim Albrecht. mar