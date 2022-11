TV Brettorf fertigt chancenlosen Ahlhorner SV in kühler Halle mit 5:0 ab

Von: Sven Marquart

Klarer Sieger: Brettorfs Kapitän Malte Hollmann (l.) entschied das Angreiferduell mit Ahlhorns Jan Hermes eindeutig für sich. © Sven Marquart

Brettorf – Das Siegerbier schmeckte Klaus Tabke zwar. „Aber Glühwein wäre besser – und eine Pelzmütze“, meinte der Trainer des Faustball-Erstligisten TV Brettorf. Denn in der Sporthalle am Bareler Weg war es reichlich kühl. Auch das Derby zwischen Tabkes Team und dem Ahlhorner SV hatte nur wenig Erwärmendes geboten. Ging es in der Vergangenheit zwischen den beiden Landkreisrivalen oftmals hitzig zu, spielten die Brettorfer beim klaren 5:0 (11:8, 11:9, 11:8, 11:3, 11:4) diesmal ganz cool ihren Stiefel runter – und die Gäste vermochten es nicht, dem ungeschlagenen Tabellenführer und den rund 200 Zuschauern einzuheizen. Einige von ihnen dürften Ralf Kreye in seinem Pandabär-Plüschkostüm als Maskottchen Bruno ganz gewiss beneidet haben.

Die Brettorfer begannen mit Hauke Rykena (Angaben) und Malte Hollmann (Rückschlag) im Angriff sowie Tom Hartung, Hauke Spille und Moritz Cording in der Abwehr. Cording vertrat hinten rechts den kranken Marcel Osterloh. „Moritz hat das wirklich gut gemacht“, lobte Tabke seinen Defensivmann.

Bei den Ahlhornern waren Schlagmann Jan Hermes und Spielertrainer Tim Albrecht wieder dabei, die zuletzt beim 0:5 gegen den Leichlinger TV schmerzlich vermisst worden waren. Dafür setzte diesmal der an Schulterproblemen laborierende Christoph Johannes aus. „Es ist wichtiger, wenn ich in den nächsten Spielen gegen Armstorf und Moslesfehn dabei bin“, sagte der routinierte Angreifer. Seine Position vorne rechts übernahm Tim Albrecht. Die Abwehrreihe bildeten Erik Grotelüschen, Mats Albrecht und Andrej Macht.

Im ersten Satz leisteten sich beide Teams zahlreiche Fehler. Aus dem 5:6 machte Brettorf ein 9:7. Mit einer lang ins Aus geschlagenen Angabe beendete Hermes den Durchgang zugunsten der Hausherren, die im zweiten Abschnitt rasch ein 8:2 vorlegten. „Danach haben wir nicht mehr so konsequent gespielt“, monierte Tabke. Ahlhorn konnte auf 7:8 verkürzen. Doch dann rissen sich die Brettorfer wieder zusammen und tüteten den Satz mit 11:9 ein. Ein ähnliches Bild im dritten Satz: Der Spitzenreiter führte mit 7:3, als ASV-Betreuer Nils-Christoffer Carl Mittelmann Mats Albrecht und Andrej Macht die Positionen tauschen ließ. Tatsächlich kam Ahlhorn auf 8:9 heran, ehe eine Leinenangabe von Hermes die Brettorfer mit einer 3:0-Satzführung in die zehnminütige Pause gehen ließ.

„Zu Beginn haben wir noch ganz gut mitgehalten. Ein Satz wäre mindestens drin gewesen. Nach der Satzpause lief bei uns leider gar nichts mehr zusammen. Aber Brettorf hat es auch gut gemacht. Dadurch sieht das Endresultat dann verheerend deutlich aus“, sagte Tim Albrecht. Der Nationalspieler bedauerte, den Zuschauern „kein wirklich packendes Derby“ geboten zu haben.

Denn nach Wiederbeginn war Brettorfs Überlegenheit noch klarer. Vergeblich forderte Tim Albrecht seine Teamkollegen beim Stand von 1:1 im fünften Satz auf, weiter mutig zu bleiben. Wenig später beendete Rykena das Match mit einem kurz geschlagenen Angabenass nach gerade einmal einer knappen Stunde Nettospielzeit. „Das hat sich nicht wirklich gelohnt“, sagte Bundestrainer Olaf Neuenfeld, bevor er sich auf die rund 75-minütige Heimfahrt nach Schneverdingen begab. „Das war eindeutig! Ahlhorn war chancenlos. In den Sätzen, die knapp waren, hat Brettorf relativ viele Fehler gemacht. Eine Mannschaft wie Brettorf musst du mehr unter Druck setzen – das hat Ahlhorn nicht geschafft“, analysierte der 52-jährige Nationalcoach.