Der Harpstedter TB „rockt das Ding“

Von: Sven Marquart

Schöne Geste: Auf dem Meisterbild präsentieren die Harpstedter das Trikot ihres verletzten Mitspielers Ole Volkmer. © Sven Marquart

Harpstedt – Als der Schlusspfiff ertönte, gab es auf und neben der Bank des Harpstedter TB kein Halten mehr. Ersatzspieler und Offizielle stürmten auf den Platz und bildeten ein großes blau-weißes Jubelknäuel. Durch das 5:3 (3:2) über den TV Jahn hatte der HTB vor gut 250 Zuschauern den Meistertitel in der Fußball-Kreisliga und den damit verbundenen Bezirksliga-Aufstieg perfekt gemacht.

Das passende Outfit dazu schleppte Jannis Bunzel in einem großen Karton auf den Rasen: Die Meistershirts hatte HTB-Fußballspartenleiter Michael Würdemann anfertigen lassen, nachdem sich der Spitzenreiter mit dem 3:2-Erfolg beim SV Achternmeer den „Matchball“ verschafft hatte. Doch kaum angezogen, klebten die Triumph-Textilien biergetränkt an den Körpern ihrer Träger.

„Die Nummer eins im Norden sind wir“, sangen die HTB-Helden aus vollem Hals. Zumindest auf die höchste Spielklasse im Fußballkreis Oldenburg-Land/Delmenhorst trifft das zu. Endlich, nachdem es in den Jahren 2018, 2021 und 2022 jeweils nur zur Vizemeisterschaft gelangt hatte. „Deshalb hatten wir diesmal den absoluten Willen, das Ding zu rocken“, erklärte Angreifer Timo Höfken.

Dabei hatte es fünf Wochen zuvor noch so ausgesehen, als sollte dem HTB im Endspurt erneut die Luft ausgehen. Im Duell mit dem TV Munderloh setzte es ein 3:6. Doch plötzlich schwächelte der Titelkonkurrent, während Harpstedt die folgenden sieben Spiele gewann und vor dem Saisonfinale beim VfR Wardenburg nicht mehr vom Platz an der Sonne zu verdrängen ist.

Der Klassenprimus wirkte von Beginn an wild entschlossen und spielte ein starkes Angriffspressing. Der Lohn: das frühe 1:0 durch Niklas Fortmann (8.). Doch dann ließ Marik Landgraf in seinem Rücken Hannes Havekost entwischen, der eiskalt zum 1:1 vollstreckte (14.). „Da habe ich schon gedacht, wir müssen nächste Woche in Wardenburg in die Verlängerung“, bekannte Thorsten Graf.

Der HTB-Coach ist inzwischen einiges von seiner Crew gewohnt. „Ruhige Spiele kriegen wir selten hin, dafür hatten wir im letzten Jahr reichlich Herzinfarktspiele“, sagte der 52-jährige Wildeshauser. Auch das 2:1 durch Moritz Bätcher gab Harpstedt keine Sicherheit (37.). Fast vom Anstoß weg glich Havekost erneut aus (39.). Deshalb war es nicht unwichtig, dass Ole Volkmer dafür sorgte, dass die Gastgeber eine 3:2-Führung mit in die Pause nehmen konnten (45.+1).

Für den 22-Jährigen war die Partie kurz nach Wiederbeginn vorbei: Volkmer musste mit einer ausgekugelten Schulter ins Krankenhaus. Zu dem Zeitpunkt war klar, dass der HTB würde gewinnen müssen, da Munderloh seine Pflicht mit dem 6:0 gegen Beckeln erfüllt hatte. Aber zunächst schlug Jahn ein drittes Mal zurück: Per Foulelfmeter markierte Enrico Köhler, der von Landgraf festgehalten worden war, das 3:3 (62.). Dass Harpstedt die Meisterschaft im Vorjahr durch ein 3:4 beim TV Jahn verspielt hatte, sei da „schon im Kopf“ gewesen, gab Ersatzkeeper Henrik Reineberg zu. Entsprechend groß war die Erleichterung, als Onno Bolling das 4:3 geköpft hatte (77.). Erst recht, als Fortmann wenig später das 5:3 nachlegte (82.).

„Das ist eine geile Mannschaft! Ich glaube, dass wir den Titel verdient haben. Munderloh hätte ihn auch verdient gehabt, aber wir einen Tick mehr“, strahlte Graf. Er würdigte auch seine Vorgänger Eckard Zunft und Thorsten Eppler, von denen er den HTB in der Winterpause als Herbstmeister übernommen hatte. „So gesehen haben wir nur den ersten Platz verteidigt“, sagte Graf, bevor die Meistersause so richtig Fahrt aufnahm. Der Partymarathon führte die Harpstedter tags darauf unter anderem zum Schützenfest nach Horstedt, wo sie ihren Erfolg im Festzelt mit lauten „Campeones“-Gesängen zelebrierten.