Dennis Schadwinkel erlöst SC Dünsen

Von: Sven Marquart

Matchwinner: Dennis Schadwinkel (2. v. l.) schoss den SC Dünsen in die dritte Runde. © Tamino Büttner

Landkreis – Große Überraschungen sind in den Zweitrundenspielen des Fußball-Kreispokals am Dienstagabend ausgeblieben. In den meisten Partien behaupteten sich die Favoriten souverän. Eine Ausnahme bildete der VfR Wardenburg. Der Titelverteidiger erreichte nur mit erheblicher Mühe durch das 1:0 bei Kreisliga-Absteiger FC Huntlosen die nächste Runde. Im Topspiel triumphierte Kreisliga-Vizemeister TV Munderloh unerwartet deutlich mit 5:0 über den Vorjahresdritten TV Dötlingen. Zwei Akteure präsentierten sich in prächtiger Torlaune: Shewket Barakat Osef steuerte ebenso fünf Treffer zum 6:0-Erfolg des SV Tur Abdin II gegen den TSV Großenkneten II bei wie Max Wichmann zum 6:0 des Delmenhorster TB bei den SF Littel.

TV Munderloh – TV Dötlingen 5:0 (2:0): „Wir hatten einen rabenschwarzen Tag erwischt. Bei uns hat überhaupt nichts funktioniert. Dagegen war Munderloh sehr gut. Deshalb geht das Ergebnis auch in dieser Höhe völlig in Ordnung. Ich hoffe, dass das ein einmaliger Ausrutscher bleibt“, sagte Dötlingens Trainer Markus Welz. Während Munderloh geschickt die Räume zustellte, versuchte sich seine Crew immer wieder mit Klein-klein zu befreien. Haarsträubende Ballverluste waren die Folge. „Damit haben wir Munderloh förmlich eingeladen“, ärgerte sich Welz. Das 1:0 durch Michel Lüers resultierte allerdings aus einem Eckstoß (4.). Auch für das 2:0 zeichnete Lüers verantwortlich (16.). Nach einer halben Stunde verdrehte sich Jannik Heuer ohne Fremdeinwirkung das Knie und musste ausgewechselt werden. „Das sieht nicht gut aus“, befürchtet Welz einen längeren Ausfall seines Angreifers. In der 36. Minute hatte Munderlohs Kolja Backhus Glück, dass ihm Schiedsrichter Louis Kensok nur die Gelbe und nicht die Rote Karte zeigte. Das Foul an Andreas Kari hätte der Referee durchaus auch als Notbremse werten können. „Dann wäre es vielleicht nicht ganz so hoch ausgegangen“, mutmaßte Welz. So ging es mit elf gegen elf weiter, und der Ex-Dötlinger Johan Hannink (63./73.) sowie noch einmal Michel Lüers (77.) schraubten das Resultat nach der Pause auf 5:0. Dötlingen kam lediglich zu ein paar Halbchancen. Ohne Torjäger Shqipron Stublla (Urlaub) und Joost Hoffrogge (Verdacht auf Patellasehnenriss) fehlte den Gästen die nötige Geschwindigkeit im Umschaltspiel.

FC Huntlosen – VfR Wardenburg 0:1 (0:1): Trotz der Niederlage war Georg Zimmermann „richtig stolz“ auf seine Mannschaft. Obwohl der FCH-Coach auf Malte Bolling und Dennis Jielg verzichten musste, lieferte der Außenseiter dem amtierenden Cupsieger einen tollen Pokalfight und hätte mit ein bisschen mehr Glück durchaus weiterkommen können. In der ersten Hälfte erarbeiteten sich die ambitionierten Gäste, die sich vor der Saison mit dem regionalligaerfahrenen Defensivmann Peer-Bent Wegener (SSV Jeddeloh, VfB Oldenburg) verstärkt hatten, ein leichtes Chancenplus. Deshalb ging ihre Pausenführung durchaus in Ordnung. Nach einem Steckpass zog Nexhdet Berisha auf und davon und vollstreckte zum 1:0 (37.). „Der Junge ist mit seiner Schnelligkeit eine echte Waffe“, meinte Zimmermann anerkennend. In der zweiten Halbzeit war Huntlosen dem Ausgleich mehrfach nahe. Die beste Möglichkeit vergab Matthias Salzenberg, der mit einem von Stefan Merz herausgeholten Foulelfmeter an VfR-Keeper Pascal Götz scheiterte (65.). Letztlich blieb es aber beim 0:1.

TuS Vielstedt – SC Dünsen 1:2 (0:1): „Vielstedt war taktisch sehr diszipliniert und ist meiner Meinung nach keine Mannschaft aus der 4. Kreisklasse“, lobte SC-Coach Nico Seipel die zwei Klassen tiefer kickenden Platzherren. Dennoch hätten es die Dünsener einfacher haben können, wenn sie mehr aus ihren geschätzt 85 Prozent Ballbesitz gemacht hätten. „Zur Pause können wir schon 4:0 führen – und alles ist schick“, bestätigte Seipel. Stattdessen hieß es lediglich 1:0. Nach Foul an Bastian Kanli hatte Philipp Karthäuser den fälligen Strafstoß verwandelt (13.). Im zweiten Abschnitt änderte sich zunächst nichts – bis Max-Sebastian Lund das 1:1 markierte (59.). „Da sind wir angefangen zu schwimmen“, gab Seipel zu. „Aber zum Glück hat uns Dennis Schadwinkel dann erlöst.“ Zudem war Schadwinkels 2:1-Siegtreffer sehr schön heraus gespielt (70.). „Jetzt würden wir gerne mal einen Gegner von oben ärgern“, hofft Seipel auf ein attraktives Drittrundenlos. Neben Rechtsverteidiger Luis Schulz attestierte er auch Lukas Pake und Jannes Wenke eine starke Leistung. Die beiden Sechser machten den Ausfall von Kai Tönsmeyer (Kapselriss im Ellenbogen) vergessen.

Kreispokal, 2. Runde KSV Hicretspor – TV Jahn 1:7 (1:4) - Tore: 0:1 (2.) Alioune Badara Youm, 0:2 (30.) Alioune Badara Youm, 0:3 (33.) Marc Pawletta, 1:3 (36.) Mustafa Yildiz, 1:4 (37.) Enrico Köhler, 1:5 (69.) Tom Bockmeyer, 1:6 (84.) Tom Bockmeyer, 1:7 (85.) Marc Pawletta TuS Heidkrug II – TuS Hasbergen 0:4 (0:3) - Tore: 0:1 (4.) Meik Rohaczynski, 0:2 (22.) Marvin Bartels, 0:3 (37.) Arian Selignow, 0:4 (68.) Marvin Bartels SV Rethorn – Bookholzberger TB 1:11 (1:4) - Tore: 0:1 (1.) Paul Kohlschein, 1:1 (9.) Malte Scheid, 1:2 (12.) Jan Rüdebusch, 1:3 (16.) Julius Beckmann, 1:4 (23.) Devrim Onglu, 1:5 (50.) Julius Beckmann, 1:6 (53.) Daniel Suderburg, 1:7 (69.) Julius Beckmann, 1:8 (70.) Gabriel Kaya, 1:9 (71.) Tobias Isermann, 1:10 (80.) Tobias Isermann, 1:11 (83.) Paul Kohlschein SV Achternmeer – VfL Stenum II 1:3 (1:0) - Tore: 1:0 (24.) Philip Dienst, 1:1 (61./Eigentor) Cedric Frank, 1:2 (70.) Oscar Oetjen, 1:3 (86.) Bjarne Brokate TV Munderloh – TV Dötlingen 5:0 (2:0) - Tore: 1:0 (4.) Michel Lüers, 2:0 (16.) Michel Lüers, 3:0 (63.) Johan Hannink, 4:0 (73.) Johan Hannink, 5:0 (77.) Michel Lüers FC Huntlosen – VfR Wardenburg 0:1 (0:1) - Tore: 0:1 (37.) Nexhdet Berisha SV Tur Abdin II – TSV Großenkneten II 6:0 (1:0) - Tore: 1:0 (30.) Yasin Gök, 2:0 (48.) Shewket Barakat Osef, 3:0 (54.) Shewket Barakat Osef, 4:0 (70.) Shewket Barakat Osef, 5:0 (77.) Shewket Barakat Osef, 6:0 (90.) Shewket Barakat Osef SF Littel – Delmenhorster TB 0:6 (0:2) - Tore: 0:1 (12.) Max Wichmann, 0:2 (26.) Max Wichmann, 0:3 (58.) Max Wichmann, 0:4 (63.) Torben Hansen, 0:5 (81.) Max Wichmann, 0:6 (88.) Max Wichmann TuS Vielstedt – SC Dünsen 1:2 (0:1) - Tore: 0:1 (13./Foulelfmeter) Philipp Karthäuser, 1:1 (59.) Max-Sebastian Lund, 1:2 (70.) Dennis Schadwinkel Mittwoch, 16. August FC Hockensberg – FC Hude II

SF Wüsting – SV Tungeln

TSV Ippener – Beckeln Fountains

SV GW Kleinenkneten – SV Atlas III

Borussia Delmenhorst – TV Falkenburg

TSV Ganderkesee – Ahlhorner SV Dienstag, 5. September, 19.30 Uhr SV Baris – VfL Wildeshausen II