Dennis Jielg leitet Huntlosens Aufholjagd ein – 3:3 nach 0:3

Harpstedter TB macht es beim TV Jahn unnötig spannend / Vier Treffer nicht anerkannt

+ Harpstedts Matthes Barenbrügge (l.) stopfte in der Mittelfeldzentrale viele Löcher und initiierte zudem zahlreiche Angriffe. - Foto: Richter

Landkreis - Maik Seeger hat im Fußball schon allerhand mitgemacht. „Aber so etwas habe ich bisher weder vor dem Fernseher noch auf einem Dorfplatz erlebt. Wir knallen denen 90 Minuten was auf die Kiste, haben 50:2,5 Torschüsse und spielen 3:3 – gruselig!“, sagte der Trainer des Kreisligisten FC Huntlosen am Mittwochabend nach der Punkteteilung gegen den Delmenhorster TB. Trotz des 4:2-Erfolges des Harpstedter TB beim TV Jahn war HTB-Coach Jörg Peuker nur bedingt zufrieden.