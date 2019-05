Delegierte bestätigen Keno Thurau im Amt

Sandkrug – Keno Thurau bleibt Vorsitzender der Sportjugend Oldenburg-Land. Die Delegierten der Vereine bestätigten den 18-jährigen Huntloser beim Jugendtag in der Geschäftsstelle des Kreissportbundes (KSB) in Sandkrug im Amt. Als Stellvertreter steht Thurau auch weiterhin der Wildeshauser Tamino Büttner vom Schützenverein Brettorf zur Seite. Frederike Gärtner und René Förster aus der Faustballabteilung des SV Moslesfehn vervollständigen den Vorstand. Aus dem Gremium ausgeschieden ist der Wildeshauser Enrico Stieger.

Die Schwerpunkte im laufenden Jahr legen die jungen Sportler auf die Bildung. In der Sportassistentenausbildung werden 13- bis 15-Jährige auf ihre ehrenamtliche Tätigkeiten vorbereitet. In der Juleica können die Teilnehmer ab 15 Jahren ihr Wissen vertiefen. „Die Ausbildung bietet eine fundierte Grundlage für die Arbeit im Verein“, sagte Thurau. „Die theoretischen Teile werden dabei mit der Sportpraxis verbunden“, ergänzte Vorstandsmitglied René Förster.

Der KSB-Vorsitzende Jörg Skatulla bedankte sich bei den jungen Vorstandsmitgliedern für ihre Arbeit und freut sich über das wachsende Engagement im Landkreis. In Keno Thurau und Tamino Büttner stellt die Sportjugend auch zwei Mitglieder im KSB-Vorstand. „Wir freuen uns, wenn auch die großen Sportvereine ihre Chancen nutzen und sich bei Sitzungen und Sportveranstaltungen beteiligen“, rief Thurau zum Mitmachen auf.

Mit der bundesweit einheitlichen Juleica-Ausbildung bietet die Sportjugend in diesem Jahr vom 6. bis 11. Oktober in Hude ihren nächsten Lehrgang an. Anmeldungen sind über das Bildungsportal des Landessportbundes Niedersachsen möglich. Die Sportjugend ist über die E-Mail-Adresse vorstand.sj@kreissportbund-ol-land.de erreichbar.