Deutscher Faustball-Nachwuchs feiert Doppelsieg bei U 19-EM in Dänemark

Von: Sven Marquart

Goldener Jubel: Der deutsche Faustball-Nachwuchs hat bei U 19-EM in Dänemark einen Doppelsieg gefeiert. © DFBL/den Dulk

Brettorf/Ahlhorn – Doppelsieg für den deutschen Faustball-Nachwuchs bei der Hallen-Europameisterschaft im dänischen Krusau: Sowohl die weibliche als auch die männliche U 19-Auswahl sicherte sich ungeschlagen den Titel.

Die Juniorinnen um Jordan Nadermann, Lea Delitzscher und Merle Meves vom Ahlhorner SV setzten sich im Finale deutlich mit 3:0 (11:2, 11:6, 11:5) gegen Österreich durch und gaben im gesamten Turnierverlauf nur einen Satz ab. Unterdessen verfolgten die Ahlhorner Ole Wilke, Anton Brod und Ole Kaltenhauser von der Seitenlinie, wie ihre Teamkollegen beim 3:2 (11:4, 7:11, 11:9, 7:11, 11:9)-Endspielerfolg über Österreich eine bereits verloren geglaubte Partie noch aus dem Feuer rissen.

Zweimal hatten die vom Brettorfer Tim Lemke und Kolja Meyer trainierten Junioren im Goldmatch eine Satzführung vorgelegt. Die Österreicher glichen jedoch jeweils aus und hatten beim letzten Seitenwechsel im Entscheidungssatz mit 6:2 die Nase vorn. Anschließend baute Team Austria seinen Vorsprung auf 9:4 aus. „Da hätte keiner in der Halle mehr einen Cent auf uns gesetzt. Auch ich habe nicht mehr daran geglaubt“, bekannte Lemke.

Doch seine Crew kämpfte und fing die Österreicher in der dramatischen Schlussphase mit sieben Punkten in Folge noch ab. „Das war richtig geiler Sport!“, jubelte Lemke. „Ich habe schon viele Faustballspiele gesehen, aber sowas habe ich auch noch nicht erlebt. Am Ende waren wir die Glücklicheren. Ich kann nur den Hut ziehen, dass wir es doch noch irgendwie gezogen haben. Respekt für die Jungs – alle zehn haben ihren Anteil am Titel!“

Dass seine Schützlinge im Finale „eine harte Nuss“ knacken würden müssen, war Lemke spätestens nach dem Vorrundenspiel gegen Österreich klar. Nach einem 2:8-Rückstand waren die deutschen Junioren zwar noch einmal herangekommen, verloren den ersten Satz aber trotzdem mit 12:14. Die Durchgänge zwei und drei holte sich dann aber der amtierende Welt- und Europameister auf dem Feld (11:2, 11:9). „Allerdings haben wir auch mit unserer besten Fünf gespielt, Österreich nicht“, relativierte Lemke.

Da seine Mannen die übrigen Begegnungen gegen die Schweiz (11:5, 11:5), Italien (11:5, 11:1) und Gastgeber Dänemark (11:3, 11:5) jeweils glatt gewannen, zogen sie als Vorrundenerster direkt ins Halbfinale ein. Dort gab es dann ein klares 3:0 (11:7, 11:4, 11:4) über Italien.

Auch die deutschen Juniorinnen hatten die Gruppenphase mit vier Siegen abgeschlossen. Dem 2:0 (11:3, 11:7) über die Schweiz ließ die Mannschaft der Bundestrainer Heike Hafer und Hartmut Maus ein 2:1 (9:11, 11:5, 11:6) über Österreich sowie 2:0-Erfolge gegen Italien (11:9, 11:4) und Dänemark (11:4, 11:1) folgen. Im Halbfinale gegen die Däninnen ließ der Favorit beim 3:0 (11:3, 11:4, 11:1) nichts anbrennen, ebenso beim 3:0 (11:2, 11:6, 11:5) im Endspiel über Österreich. „Das war schon gut! Die österreichischen Mädels hatten keine Chance“, lobte Lemke. Die Goldmedaille war das passende Abschiedsgeschenk für Coach Maus, der seinen Posten abgibt. Zudem durfte sich Jordan Nadermann über eine persönliche Auszeichnung freuen: Deutschlands Kapitänin wurde zur besten Spielerin des Turniers gewählt.

Netter Bonus: Die Ahlhornerin Jordan Nadermann wurde zur besten Spielerin der EM gewählt. © Uwe Spille