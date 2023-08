VfL Wildeshausen und Harpstedter TB siegen

Von: Sven Marquart

Teilen

Gedankenschnell: Linksaußen Silas Corßen (M.) erzielte das 1:0 für den Harpstedter TB. © Sven Marquart

Harpstedt/Wildeshausen – Nicht schön, aber erfolgreich: Aufsteiger Harpstedter TB hat mit dem 2:0 über den TSV Abbehausen seinen ersten Saisonsieg in der Fußball-Bezirksliga gelandet. Schön und erfolgreich: Auch Landesliga-Absteiger VfL Wildeshausen fuhr mit dem 7:0 beim Heidmühler FC seinen ersten Dreier ein.

Harpstedter TB – TSV Abbehausen 2:0 (2:0): „War das ein Krampf!“, meinte HTB-Coach Michael Würdemann nach dem Schlusspfiff. Doch sein Trainerpartner verbesserte ihn umgehend: „Streiche das R – das war Kampf“, korrigierte Florian Schmaus. Tatsächlich boten beide Teams keine Fußball-Feinkost. Allerdings profitierte der Neuling vom frühen 1:0. TSV-Keeper Sören Büsing ließ eine Rechtsflanke von Marik Landgraf durch die Finger rutschen, und der auffällige Silas Corßen bugsierte den Ball gedankenschnell zum 1:0 ins Tor (3.). Auch zum 2:0 durch Niklas Fortmann leistete Landgraf mit einer Flanke die Vorarbeit (39.). Hatten die Gäste aus der Wesermarsch in der ersten Halbzeit noch einige gefährliche Abschlüsse durch Deik Ehmann (12.), Mustafa Seker (14.) sowie einen satten Pfostenschuss von Bjarne Böger (33.) zu verzeichnen, wurden sie nach dem Seitenwechsel nur noch selten gefährlich. Allerdings blieben nun auch die Harpstedter Offensivbemühungen sehr übersichtlich. „Für meinen Geschmack hatten wir zu viel Respekt und hätten gerne öfter die spielerische Lösung suchen dürfen“, fand Würdemann. „Das sah zwar nicht schön aus, aber wen juckt’s?“, erklärte Schmaus: „Wir haben nach drei Spielen vier Punkte – damit kann man arbeiten.“ Weil Jannik Wessel wegen einer Knieblessur kurzfristig passen musste, halfen Jannis Bunzel und Mel Siegenthaler spontan beim HTB aus. „Dafür sind wir unheimlich dankbar“, sagte Würdemann. Bunzel hatte sich eigentlich schon vor einem Jahr aus der ersten Harpstedter Mannschaft zurückgezogen, während Siegenthaler in dieser Saison pausieren will.

Stenogramm Harpstedter TB – TSV Abbehausen 2:0 (2:0) Harpstedter TB: D. Wehrenberg - St. Meyer, Töllner (86. Siegenthaler), Bolling, J. Wehrenberg, Fortmann (77. M. Bunzel), Corßen (75. J. Meyer), Th. Meyer (71. J. Bunzel), Landgraf (83. Lachmann), Kube, Höfken Tore: 1:0 (3.) Silas Corßen, 2:0 (39.) Niklas Fortmann

Heidmühler FC – VfL Wildeshausen 0:7 (0:2): Die Wildeshauser hatten einen absoluten Sahnetag erwischt. Allen voran der quirlige Kevin Kari, der mit Routinier Kevin Radke das Sturmduo bildete. Mit einem lupenreinen Hattrick krönte der 26-jährige Linksfuß seine tolle Vorstellung (62./89./90.+4). Zuvor waren schon Robin Ramke (10.), Philip Kleingärtner (20.) und Radke (54.) für die Krandel-Kicker erfolgreich gewesen. Außerdem unterlief HFC-Keeper Lukas Gerdes ein Eigentor (49.). „Das war so nicht zu erwarten. Tatsächlich hat bei uns alles gepasst“, strahlte VfL-Coach Marcel Bragula. Sämtliche Mannschaftsteile präsentierten sich in Topform. „Schlüssel zum Sieg war in meinen Augen, dass wir richtig gallig waren. Dadurch haben wir Heidmühle nicht zur Entfaltung kommen lassen“, sagte Bragula. Tatsächlich hatten die Gastgeber bis auf einen Lattentreffer in der Schlussphase keine nennenswerte Offensivaktion zu verzeichnen. So war es nicht verwunderlich, dass Bragula der Partie die „Note eins“ gab. „Das war das perfekte Spiel von uns“, schwärmte der 49-Jährige. Selbst als die Begegnung längst entschieden war, habe seine Crew nicht nachgelassen. Außerdem sei ein Großteil der Treffer schön herausgespielt gewesen.

Stenogramm Heidmühler FC – VfL Wildeshausen 0:7 (0:2) VfL Wildeshausen: Mucker - Kleingärtner, Ramke (81. Richter), Hehr (87. Hehr), Kari, Radke, Kant, Eberle, Kupka (56. Nakelski), Stolle (73. Fiedler), Dreher (73. Pleus) Tore: 0:1 (10.) Robin Ramke, 0:2 (20.) Philip Kleingärtner, 0:3 (49./Eigentor) Lukas Gerdes, 0:4 (54.) Kevin Radke, 0:5 (62.) Kevin Kari, 0:6 (89.) Kevin Kari, 0:7 (90.+4) Kevin Kari