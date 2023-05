Bittere Gewissheit: VfL Wildeshausen ist nach 1:3 in Melle aus der Landesliga abgestiegen

Von: Sven Marquart

Markierte den Ehrentreffer: Nico Kiesewetter (am Ball) erzielte in Melle das 1:3 für den VfL Wildeshausen. © Sven Marquart

Wildeshausen – Schwarzer Sonntag für den Fußballkreis Oldenburg-Land/Delmenhorst: Mit dem SV Atlas Delmenhorst und dem VfL Wildeshausen sind die beiden Flaggschiffe des Kreises de facto abgestiegen.

Für Atlas war das 0:0 im Regionalliga-Kellerduell beim Schlusslicht BSV Kickers Emden am Freitagabend zu wenig. Nach den Siegen des BSV Rehden (2:1 beim FC Eintracht Norderstedt) und VfV Borussia 06 Hildesheim (3:0 gegen Werder Bremen II) am Sonntag ist Tabellenplatz 16 für die Blau-Gelben außer Reichweite – für Atlas geht’s runter in die Oberliga.

Der VfL Wildeshausen ist durch die 1:3 (0:2)-Niederlage beim SC Melle 03 in der Landesliga ebenfalls nicht mehr zu retten. Zudem müssen die Krandel-Kicker ihren Status als höchstspielendes Landkreis-Team an den VfL Stenum abtreten. Dank Unterstützung des FC Hude, der mit 4:2 gegen den SV Brake gewann, ist den Stenumern die Meisterschaft in der Bezirksliga-Staffel 2 trotz der eigenen 2:3-Pleite beim TSV Großenkneten nicht mehr zu nehmen. In der Saison 2023/2024 spielt der Club aus der Gemeinde Ganderkesee nun erstmals in seiner 76-jährigen Vereinsgeschichte in der Landesliga.

Den Wildeshausern war schon länger klar, dass es nach dem sensationellen Erreichen der Aufstiegsrunde in der vergangenen Spielzeit diesmal nicht reichen würde. Bereits nach dem 1:3 gegen den VfL Oythe am Ostermontag hatte Trainer Marcel Bragula den Klassenerhalt abgeschrieben. Doch als der Abstieg seiner Crew am späten Sonntagnachmittag im Osnabrücker Land auch rechnerisch besiegelt war, da musste der 48-Jährige doch ziemlich schlucken. „Das tut weh und nagt unwahrscheinlich an mir“, gab Bragula zu.

Neben jeder Menge Frust verspürte der VfL-Coach nach der Pleite in Melle aber auch reichlich Stolz. „Eigentlich ist das Zirkus, was wir hier machen“, sagte er. Bei den Gästen mussten mehrere angeschlagene Akteure spielen, zum Teil sogar von Beginn an. Co-Trainer Sven Flachsenberger und Athletikcoach Tom Gärtner füllten den Kader auf. Flachsenberger kam in der zweiten Halbzeit ebenso zum Einsatz wie Maximilian Mucker. Der Ersatzkeeper half erneut im Feld aus. „Andere Mannschaften wären in unserer Situation nicht angetreten und hätten sich das Geld für den Bus gespart“, betonte Bragula. Vor dem Hintergrund des immensen Verletzungspechs, das am Tabellenvorletzten klebt, fehle ihm „die Fantasie, wie dieser Abstieg zu vermeiden gewesen wäre“.

Trotz aller Widrigkeiten leisteten die Wildeshauser dem Tabellenfünften erbitterten Widerstand und kamen nach Melles 3:0-Führung durch Rene Heitkamp (8.), Dominik Seeberg (44.) und Dennis Greiff (60.) zum verdienten Ehrentreffer. Nico Kiesewetter hieß der Torschütze (66.). „Nico war für mich der überragende Akteur! Er hat eindrucksvoll bewiesen, wie sehr er uns gefehlt hat“, sagte Bragula.

Für den Übungsleiter ist es nach 2017 der zweite Landesliga-Abstieg in seiner fast neunjährigen Amtszeit. „Trotz des Misserfolgs sind wir nicht zerfallen. Wir haben 21 Zusagen aus dem aktuellen Kader und vier Neuzugänge – woanders wären 18, 19 Leute einfach abgehauen“, freut sich Bragula über den Zusammenhalt.

Stenogramm SC Melle 03 – VfL Wildeshausen 3:1 (2:0) SC Melle 03: N. Radke - König, von Rekowski (62. de Vries), Poerschke, Heitkamp (62. Winkel), Martinetz (76. Wedegärtner), Strohmeyer (62. Strehl), Kreutzkämper, Greiff, J. Lehmkuhl, Seeberg (62. Maaske) VfL Wildeshausen: Göretzlehner - Berger, Kleingärtner, Krumland (46. Flachsenberger), Nakelski, K. Radke, Kant, Eberle, Stolle (28. Kiesewetter), Dreher (16. Löschner), Richter (84. Mucker) Tore: 1:0 (8.) Rene Heitkamp, 2:0 (44.) Dominik Seeberg, 3:0 (60.) Dennis Greiff, 3:1 (66.) Nico Kiesewetter Schiedsrichter: Jan-Niklas van der Kamp (FC Schüttorf 09)