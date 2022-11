VfL Wildeshausen unterliegt SC Melle 03 nach fragwürdigem Pfiff mit 0:1

Von: Sven Marquart

Bittere Niederlage: Der eingewechselte Kevin Radke (l.) musste mit dem VfL Wildeshausen ein 0:1 gegen den SC Melle 03 hinnehmen. © Sven Marquart

Wildeshausen – Die Landesliga-Fußballer des VfL Wildeshausen hatten den Schuldigen für ihre 0:1 (0:0)-Heimniederlage gegen den SC Melle 03 schnell ausgemacht. „Jeder hat gesehen, warum wir dieses Spiel verloren haben – das ist schwer zu akzeptieren“, zürnte VfL-Coach Marcel Bragula Schiedsrichter Pascal Gebken. Der Unparteiische vom TuS Eversten hatte Wildeshausens Innenverteidiger Philip Kleingärtner wegen einer vermeintlichen Notbremse an Dennis Greiff vom Platz gestellt (68.). Den folgenden Freistoß verwandelte Greiff zum 1:0 für die Gäste, die ansonsten keine nennenswerte Torchance besaßen (68.).

In der fraglichen Szene hatten sich Kleingärtner und Greiff ein Laufduell geliefert. „Ich köpfe den Ball zurück zum Torwart. Wir laufen dann ineinander, und weil ich auf ihn drauf falle, sieht das dann doof aus. Trotzdem war das für mich kein Foul“, schilderte „Pipo“ Kleingärtner seine Sicht auf die Dinge. Referee Gebken bewertete die Situation nach Rücksprache mit seinem Assistenten Finn Zur Brügge anders und zeigte dem 25-Jährigen die Rote Karte. „Unfassbar, wenn du so einen Zweikampf im Männerfußball nicht führen darfst!“, schnaubte Bragula. „,Pipo‘ ist eindeutig eher am Ball und köpft ihn zu Niklas Göretzlehner zurück – für mich war das eine überragende Abwehraktion.“ Doch alles Reklamieren, für das sich Bragula eine Verwarnung einhandelte, half nicht: Gebken blieb bei seiner Entscheidung.

Doch es sollte für die Krandel-Kicker noch dicker kommen: Als Kleingärtner laut fluchend im Kabinengang verschwunden war, legte sich Greiff die Kugel an der Strafraumgrenze zurecht und zirkelte sie über die Mauer in den rechten Winkel. „Ansonsten hatte Melle keine Torchance! Trotz der ganzen Ausfälle haben wir das perfekt gespielt und eine Spitzenmannschaft am Schlafittchen gepackt. Selbst mit zehn Mann haben wir noch Druck gemacht“, meinte Bragula und fragte: „Was willst du den Jungs vorwerfen?“

Antwort: Dass sie selbst aus ihren durchaus vorhandenen Chancen nichts gemacht hatten. „Wir hätten in Führung gehen müssen“, bestätigte Bragula. Doch Lucas Abel konnte seine beiden Kopfbälle (17./45.) und den Schuss aus Nahdistanz (40.) ebenso wenig im Meller Tor unterbringen wie Michael Eberle seinen Seitfallzieher (27.) und seinen Versuch aus dem Hinterhalt (30.). Als Eberle das Netz dann doch zappeln ließ, entschied Gebken korrekterweise auf Abseits (48.). Die meisten Wildeshauser Chancen hatte Lukas Schneider mit gefährlichen Standards vorbereitet. Der Routinier aus dem dritten VfL-Team half im Abwehrzentrum aus und bot dort eine ordentliche Leistung.

Die Meller wirkten behäbig und offensiv uninspiriert. Was möglicherweise auch daran lag, dass Teile der Mannschaft von Trainer Roland Twyrdy am Vorabend in Osnabrück die Hochzeit ihres Teamkollegen Jan Lehmkuhl gefeiert hatten. Aus demselben Grund verpasste der ehemalige Wildeshauser auch das Duell mit seinem Ex-Verein.

Stenogramm VfL Wildeshausen – SC Melle 03 0:1 (0:0) VfL Wildeshausen: Göretzlehner - Berger (71. Radke), Kleingärtner, Schneider, Abel (65. Tramitzke), Müller-Rautenberg, Kant (82. Rothe), Eberle, Dreher, Meyer, Löschner SC Melle 03: Munz - König, Pörschke, Heitkamp, Martinetz, Herbermann, Emmrich (73. de Vries), Richter (63. Seeberg), Kreutzkämper, Greiff, Strehl Tore: 0:1 (68.) Dennis Greiff Schiedsrichter: Pascal Gebken (TuS Eversten) Besondere Vorkommnisse: Rote Karte für Philip Kleingärtner (VfL Wildeshausen) wegen einer Notbremse (67.) Zuschauer: 170