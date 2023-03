TV Brettorf gewinnt bei der Hallen-DM in Gärtringen die Silbermedaille

Von: Sven Marquart

„Super Brettorf!“ Co-Trainer Timo Kläner (h. v. l.), Trainer Klaus Tabke, Hauke Spille, Tom Hartung, Moritz Cording, Malte Hollmann, Marcel Osterloh, Vincent Neu, Hauke Rykena und Elias Borchers bejubeln den Gewinn der Silbermedaille bei der Hallen-DM in Gärtringen. © DFBL/den Dulk

Brettorf – „Super Brettorf, super Brettorf! Hey! Hey!“ Ausgelassen sangen und hüpften die Faustballer des TV Brettorf mit ihren Fans um die Wette. Dazu hatten sie auch allen Grund: Bei der deutschen Meisterschaft in der Gärtringer Theodor-Heuss-Halle gewann die Crew von Trainer Klaus Tabke die Silbermedaille und feierte damit den größten Erfolg einer Brettorfer Männermannschaft seit dem zweiten Platz bei der Hallen-DM 2013 in Coburg.

„Das ist einfach nur geil!“, jubelte Tabke. „Wenn mir vor dem Wochenende jemand gesagt hätte, dass wir das Endspiel erreichen, hätte ich ihn für verrückt erklärt.“ Wie vor zehn Jahren mussten sich die Schwarz-Weißen im Finale erneut dem TSV Pfungstadt geschlagen geben, diesmal mit 0:3 (12:14, 8:11, 10:12). Für den Serienmeister war es der neunte Hallentitel seit 2013.

Vorrunde

Das erste Gruppenspiel gegen den Nord-Dritten Leichlinger TV war für den Halbfinaleinzug von entscheidender Bedeutung. Die Frage lautete aber zunächst: Wie fit sind Malte Hollmann und Hauke Rykena? Beide Brettorfer Angreifer hatten gerade erst Bänderrisse auskuriert. „Das war im Vorfeld ein großes Fragezeichen, aber beide haben auf die Zähne gebissen“, lobte Tabke seine beiden Schlagmänner. In der Offensive begann zunächst Rykena an der Seite von Vincent Neu. „Anfangs war das ein bisschen zitterig. Aber mit der Einwechslung von Malte wurde es dann besser“, erläuterte Tabke. Nach verlorenem ersten Satz lag sein Team im zweiten Abschnitt mit 4:7 zurück, als Kapitän Hollmann für Linkshänder Neu aufs Feld kam. Die Umstellung machte sich bezahlt. Brettorf besiegte den DM-Neuling mit 3:1 (10:12, 12:10, 11:9, 11:9).

In der zweiten Vorrundenpartie gegen den TSV Pfungstadt, der sich mit 3:0 (11:5, 11:7, 11:7) gegen Leichlingen durchgesetzt hatte, ging es um den Gruppensieg. „Wir hatten nichts zu verlieren und konnten befreit aufspielen“, sagte Tabke. Entsprechend trat sein Team auf. „Der erste Satz war überragend!“, schwärmte er nach dem 11:9. So ging es aber nicht weiter. Letztlich verlor Brettorf mit 1:3 (11:9, 7:11, 2:11, 7:11). Um Hollmann und Rykena zu schonen, hatte Tabke beim Stand von 0:7 im dritten Satz den DM-Debütanten Elias Borchers für die Abwehr eingewechselt. „Geburtstagskind“ Tom Hartung (wurde 23) gesellte sich zu Neu in den Angriff.

Halbfinale

„Es ist perfekt gelaufen“, strahlte Tabke nach dem 3:1 (11:5, 8:11, 11:6, 11:9) über den TV Vaihingen/Enz. Allerdings unterstützte der Südmeister sein Nord-Pendant im Duell der beiden Staffelsieger auch mit zahlreichen Eigenfehlern. Das bescherte den Brettorfern zu Beginn der Sätze eins (5:0), drei (6:0) und vier (6:2) jeweils komfortable Führungen. Nur im vierten Durchgang erholten sich die Vaihinger von dem Rückstand und schnupperten beim 9:8 am Satzausgleich. „Aber auch davon haben wir uns nicht aus der Ruhe bringen lassen“, meinte Tabke. Wenig später schickte Hollmann den ersten Matchball als Preller auf die mit rund 800 Zuschauern rappelvoll besetzte Tribüne. „Wir sind überglücklich!“, strahlte Hauke Spille – und sorgte anschließend für Raunen im Publikum. „Ich tippe auf Hagen“, sagte Brettorfs Zuspieler, als er den Finalgegner seines Teams vorhersagen sollte. Tatsächlich waren die Westfalen im zweiten Halbfinale gegen Pfungstadt chancenlos (6:11, 6:11, 6:11).

Finale

„Brettorf hat nur eine Chance: Sie müssen Patrick Thomas aus dem Spiel nehmen“, sagte Bundestrainer Olaf Neuenfeld vor dem Match um Gold bei sportdeutschland.tv. Ein Angabenduell mit Pfungstadts Ausnahmeangreifer sei „ein hoffnungsloses Unterfangen“. Doch Tabke gab seinen Angreifern Hollmann und Rykena sowie der Abwehrreihe mit Hartung, Spille und Marcel Osterloh eine andere Marschroute mit auf den Weg. „Wenn du nur auf Patrick spielst, stellen sich die anderen Pfungstädter irgendwann darauf ein. Deshalb wollten wir zwischendurch auch mal was anderes machen“, begründete der TVB-Coach.

Trotz des 2:5-Rückstandes im ersten Satz ging Tabkes Konzept auf. Brettorf glich zum 5:5 aus und hatte nach einem Ass von Rykena beim Stand von 10:8 zwei Satzbälle. Beide wehrte der Favorit ab, ebenso den dritten beim 10:11. Stattdessen verwandelte Patrick Thomas den zweiten Pfungstädter Satzball zum 14:12. Dass die Brettorfer bis dahin sehr viel richtig gemacht hatten, zeigte der ungewohnt emotionale Jubel des TSV-Kapitäns.

Tolles Duell: Brettorfs Malte Hollmann (l.) geht gegen Pfungstadts Patrick Thomas zum Block. © Uwe Spille

Im zweiten Durchgang liefen die Norddeutschen zunächst wieder hinterher, blieben aber dran und legten selbst zum 6:5 vor. Doch die Südhessen konterten und besorgten sich mit dem 11:8 die 2:0-Satzführung. Auch den dritten Abschnitt gestaltete Brettorf völlig offen und lag in der entscheidenden Phase mit 9:8 vorn. Erneut spielte der Titelverteidiger seine ganze Routine aus. Den ersten Matchball konnte Rykena noch per Ass zum 10:10 abwehren, den zweiten versenkte Patrick Thomas über die Wandseite zum 12:10.

„Pfungstadt war schon ziemlich oft im Finale und ist einfach abgezockter“, sagte Rykena im Interview mit Hallensprecher Sönke Spille. So sah es auch Tabke. „Die Erfahrung und Patrick Thomas haben den Unterschied gemacht. In der Halle ist Pfungstadt noch schwerer zu schlagen als draußen“, meinte der 57-Jährige. Bei der Feld-DM 2021 und 2022 hatten seine Schützlinge den Rekordmeister jeweils im Halbfinale am Rande einer Niederlage, verloren aber beide Male mit 2:3.

Trotzdem fiel Tabkes Turnierfazit positiv aus. „Wir haben vier geile Spiele abgeliefert und viermal den ,Player of the Match‘ gestellt, der vom Trainerstab der Nationalmannschaft gewählt wurde – das spricht für sich“, bilanzierte der TVB-Coach. Gegen Leichlingen erhielt Malte Hollmann die Auszeichnung, nach dem Gruppenspiel gegen Pfungstadt und dem Halbfinale war es jeweils Hauke Spille und beim Endspiel Hauke Rykena.

Hallen-DM der Männer Vorrunde Gruppe A: TV Vaihingen/Enz (1. Süd) – TV 1880 Käfertal (3. Süd) 3:2 (4:11, 11:6, 11:7, 8:11, 11:8), TSV Hagen 1860 (2. Nord) – TV 1880 Käfertal 3:2 (11:3, 7:11, 8:11, 11:7, 11:5), TV Vaihingen/Enz – TSV Hagen 1860 3:1 (5:11, 11:6, 11:8, 11:8) 1. TV Vaihingen/Enz 6:3 4:0

2. TSV Hagen 1860 4:5 2:2

3. TV 1880 Käfertal 4:6 0:4

Gruppe B: TV Brettorf (1. Nord) – Leichlinger TV (3. Nord) 3:1 (10:12, 12:10, 11:9, 11:9), TSV Pfungstadt (2. Süd/Titelverteidiger) – Leichlinger TV 3:0 (11:5, 11:7, 11:7), TV Brettorf – TSV Pfungstadt 1:3 (11:9, 7:11, 2:11, 7:11) 1. TSV Pfungstadt 6:1 4:0

2. TV Brettorf 4:4 4:4

3. Leichlinger TV 1:6 0:4

Halbfinale: TV Vaihingen/Enz – TV Brettorf 1:3 (5:11, 11:8, 6:11, 9:11), TSV Pfungstadt – TSV Hagen 1860 3:0 (11:6, 11:6, 11:6) Spiel um Platz drei: TSV Hagen 1860 – TV Vaihingen/Enz 0:3 (4:11, 8:11, 4:11) Endspiel: TSV Pfungstadt – TV Brettorf 3:0 (14:12, 11:8, 12:10)