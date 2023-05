Sander, Franke und Wollin holen Edelmetall bei Beachhandball-EM in Nazaré

Wildeshausen – Hendrik Sander war buchstäblich sprachlos. „Selbst mir fehlen langsam die Worte“, sagte der sonst so redegewandte Harpstedter. Wenige Minuten zuvor hatte die deutsche Frauen-Nationalmannschaft das Finale der Beachhandball-Europameisterschaft im portugiesischen Nazaré mit 2:1 (18:20, 20:14, 7:4) gegen die Niederlande für sich entschieden und damit den EM-Titel verteidigt. Für das Team von Bundestrainer Alexander Novakovic und Co-Trainer Sander war es der sage und schreibe 34. (!) Pflichtspielsieg in Folge. „Das ist“, erklärte Sander strahlend, „einfach der Wahnsinn.“

Dabei waren die Vorzeichen diesmal denkbar schlecht: Novakovic und Sander hatten aufgrund des frühen Turniertermins keine gemeinsame Vorbereitung mit dem Team. Zudem fielen drei Stammspielerinnen aus. Dennoch stürmte die deutsche Mannschaft mit einer unglaublichen Selbstsicherheit durch Vor- und Hauptrunde und hielt auch in den K. o.-Spielen dem Druck stand.

Für Sander, der seit seinem Amtsantritt Anfang 2020 noch kein Spiel verloren hat, liegt der Erfolg in der Mentalität begründet. „Als wir angefangen haben, mit der Mannschaft zu arbeiten, war eine Verunsicherung zu spüren“, beschreibt der Co-Trainer. „Das hat sich gewandelt: Ob wir vier Punkte vorne oder hinten liegen: Es herrscht immer das gleiche Vertrauen in uns und unseren Plan. Wir wissen: Wenn sich jeder an den Plan hält, werden wir Erfolg haben.“

Das sei auch im Finale gegen die Niederlande zu sehen gewesen. „Wir verlieren den ersten Satz und liegen im zweiten Satz mit vier Punkten hinten. Andere Mannschaften würden in so einer Situation den Kopf in den Sand stecken, aber wir machen einfach weiter, beweisen Moral und holen uns das Ding“, schwärmt Sander.

Europameister 2021, Weltmeister 2022, World-Games-Sieger 2022, Europameister 2023: Die Liste der Titel wird immer länger. Sie könnte in diesem Sommer noch weiter wachsen: Bei den European Games in Polen (20. bis 22. Juni) sowie den ANOC World Beach Games auf Bali (5. bis 12. August) gehören die deutschen Beachhandballerinnen zu den Favoriten.

Obwohl das Team seit zweieinhalb Jahren ungeschlagen ist, sieht Sander keine Gefahr, dass seine Mannschaft abhebt. „Wir wissen, dass kein Sieg selbstverständlich ist“, betont der Harpstedter. „Unsere Siegesserie ist eine krasse Leistung, ohne Frage, aber dafür arbeiten wir auch Spiel für Spiel.“

Aus Portugal kehrte nicht nur Sander mit Edelmetall zurück: Der Dötlinger Marten Franke – langjähriger Teamkollege Sanders bei den „Nordlichtern“ – führte die deutschen Männer bei seiner EM-Premiere zur Silbermedaille. Nach guten Leistungen in der Vor- und Hauptrunde warf die deutsche Auswahl um Linienspieler Matthew Wollin (Wildeshausen) zunächst Weltmeister Kroatien im Viertelfinale aus dem Turnier und besiegte dann im Halbfinale Titelverteidiger Dänemark.

Erst im Endspiel musste sich das Team von Franke und Co-Trainer Erik Gülzow (Cloppenburg) mit 0:2 (16:20, 18:20) gegen Ungarn geschlagen geben. „Wir müssen uns leider ein bisschen an die eigene Nase fassen, denn wir haben im Finale überdurchschnittlich viel verworfen“, bedauerte Franke, betonte allerdings dennoch: „Ich bin unglaublich stolz auf dieses Team.“

Franke hatte die deutsche Mannschaft nach dem enttäuschenden zwölften Platz bei der EM 2021 übernommen und führte sie nun auf Anhieb zurück in die europäische Spitze. „Wir dürfen die Finalniederlage nicht zu kritisch sehen“, mahnte der 28-Jährige. „Wenn uns vor dem Turnier jemand die Silbermedaille angeboten hätte, hätten wir sofort zugegriffen.“ Auch Linienspieler Wollin, mit 72 Punkten zweitbester Werfer der deutschen Mannschaft, betonte: „Wir haben Silber gewonnen, nicht Gold verloren.“

Darüber hinaus qualifizierten sich die deutschen Männer ebenfalls für die European Games sowie für die Weltmeisterschaft 2024. „Das war unser großes Ziel, und das haben wir erreicht“, konstatierte Franke zufrieden. Er blickt optimistisch auf die kommenden Aufgaben: „Die Erfahrung, ein Finale verloren zu haben, wird uns helfen, den nächsten Schritt in der Entwicklung zu machen. Dieser Mannschaft gehört die Zukunft.“

