Cheforganisator Uwe Kläner im Interview zum Stand der DM-Vorbereitungen

„Das Gesamtpaket ist einmalig“

+ © TV Brettorf/Uwe Spille Koordiniert mehr als 300 Helferinnen und Helfer: Uwe Kläner muss bei der DM-Organisation den Überblick behalten. © TV Brettorf/Uwe Spille

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Sönke Spille schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Brettorf – Der TV Brettorf richtet am 27. und 28. August auf der Sportanlage am Bareler Weg die deutsche Meisterschaft im Faustball aus. Für die Organisatoren läuft nun die heiße Phase. Uwe Kläner, der das Organisationskomitee gemeinsam mit Jörg Behm leitet, spricht im Interview über den Stand der Vorbereitung, die Chancen der Brettorfer Teams und warum man die DM auf keinen Fall verpassen sollte. Die Fragen stellte Sönke Spille.

Der Countdown läuft: In nicht einmal zwei Wochen geht auf der Brettorfer Sportanlage die deutsche Faustball-Meisterschaft der Frauen und Männer über die Bühne. Wie ist der Stand der Vorbereitungen?

Uwe Kläner: Wir haben bereits weit im Vorfeld einen Ablaufplan erstellt, in dem alle Arbeitsschritte sämtlicher Bereiche enthalten sind. Das sind rund 350 Unterpunkte, die es abzuarbeiten galt und gilt. Das Meiste ist bereits erledigt, jetzt sind es nur noch die letzten Abstimmungen, die getroffen werden müssen. Wir liegen auf jeden Fall super im Zeitplan.

Was steht denn in den zwei Wochen bis zur DM noch auf der Agenda?

Aktuell werden die Festzeitschriften in und rund um Brettorf verteilt. Dazu ist es unser Ziel, dass auch die überregionalen Medien mit Informationen zum Event versorgt werden. Sie sollen erkennen, dass es sich um eine außergewöhnliche Sportveranstaltung handelt. Und dann laufen jetzt die Proben für den Einlauf, die Siegerehrung und das Rahmenprogramm. In der Woche vor der DM folgt dann der Feinschliff auf der Sportanlage, die mit dem Aufbau der Tribünen und dem Umbau der Sporthalle in eine Eventlocation bis zur DM nicht wiederzuerkennen sein wird.

Bereits im vergangenen Jahr hat der Verein die DM ausgerichtet, wenn auch aufgrund der Coronapandemie in kleinerem Rahmen. Inwieweit konnte das Organisationsteam bei den Planungen darauf zurückgreifen?

Der sportliche Teil deckt sich mit der letzten DM. Zum Glück entfallen die ganzen Coronaauflagen, die die Meisterschaft im vergangenen Jahr extrem beansprucht haben. Zu vergleichen werden die beiden Veranstaltungen aber nicht sein. Denn rund um die DM 2022 gibt es ein großes Rahmenprogramm, das in dieser Form vor einem Jahr gar nicht möglich war.

Egal, ob 1982 in der Halle von Wildeshausen, 2004 bei der DM der Frauen und Männer oder 2017 bei den U 18-Titelkämpfen: Jedes Mal lässt sich der TV Brettorf auch außerhalb des Faustballfeldes eine Menge einfallen. Was erwartet die Besucherinnen und Besucher in diesem Jahr?

Wir haben ein wirklich außergewöhnliches Rahmenprogramm auf die Beine gestellt. Los geht es bereits am Freitagabend mit Livemusik, dazu gibt es die traditionelle DM-Fete am Samstag, den wohl einmaligen Frühschoppen am Sonntagmorgen mit einem Expertentalk und der Players Party nach der Siegerehrung. Mittendrin wird der Faustballnachwuchs sein mit einer ganz eigenen Mini-DM, Autogrammstunde, Stickeralbum und der Einbindung in die Finalspiele.

Um eine solche Veranstaltung zu stemmen, sind einmal mehr viele Helferinnen und Helfer nötig. Wie viele werden über das Wochenende im Einsatz sein?

Aktuell zeigt unser Plan unglaubliche 304 Helferinnen und Helfer auf. Dabei sind die freiwilligen Kuchenbäcker und das Auf- und Abbauteam der Tribünen noch nicht einmal gezählt. Das Organisationskomitee und ich sind unheimlich stolz, dass wir auf solch eine Unterstützung zählen können. Denn letztlich wird von uns alles in Eigenleistung vollbracht – ganz egal, ob es dabei um die Infrastruktur, die Verkaufsstände oder die Abwicklung der Spiele geht.

Blicken wir einmal auf die sportliche Ausgangslage. Die Brettorfer Teams treten jeweils im Viertelfinale an: Die Frauen spielen gegen den TV Segnitz, die Männer gegen den TV Schweinfurt-Oberndorf und müssen sich noch für die Halbfinals qualifizieren. Wie stehen die Chancen für den TVB, und wer sind Ihre Titelfavoriten?

Wenn unsere Teams ihr Leistungsvermögen abrufen können, dann sollte für beide der Halbfinaleinzug möglich sein. Dafür trainieren beide Mannschaften aktuell unglaublich hart. Bei den Männern steht mit Pfungstadt der Favorit fest, bei den Damen sind aus meiner Sicht Titelverteidiger TV Jahn Schneverdingen, der TSV Dennach und der Ahlhorner SV oben einzustufen.

Kommen wir noch einmal zu Ihnen ganz persönlich: Worauf freuen Sie sich am DM-Wochenende am meisten?

Es gibt so einige Highlights während der drei Tage, die ich aber noch nicht verraten möchte. So viel steht fest: Das Gesamtpaket dieser DM ist so einmalig, dass ich mir sicher bin, dass sich jeder in den Allerwertesten beißen würde, wenn er erfährt, was er am DM-Wochenende in Brettorf verpasst hat. Mein Wunsch ist es, dass unsere TVB-Teams ihr optimales Leistungsvermögen abrufen können, ganz egal, welcher Platz dabei auch herausspringt. Und dann hoffe ich, dass zahlreiche Zuschauer – ganz egal, ob jung, ob alt, ob Faustballer oder Interessierte – auf die Anlage kommen und auf dem Rückweg sagen: Das war wieder eine geile Veranstaltung in Brettorf.

Weitere Informationen zur DM gibt es unter www.tvbrettorf.de.